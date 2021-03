Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Vorstandsinterview DAX um 12% geschlagen: An Managers' Transactions von Unternehmensvorständen und Aufsichtsräten mitverdienen Über das UBS-Zertifikat GBC DD Value, ISIN: CH0358664750, können Anleger an der überzeugenden Entwicklung des GBC Insider Focus Index mitverdienen. Interview mit Jörg Grunwald, Vorstand der GBC AG.