Fazit der KFM-Analysten: „Seit der Neupositionierung im Jahr 2018 ist das Unternehmen wieder auf seinen Wachstumspfad zurückgekehrt, getrieben durch neue Produkte, einen Anstieg der Vertriebspartner und ein geringeres Länderrisiko. Das zunehmende Bewusstsein der Verbraucher für Gesundheit und Wohlbefinden stellt zukünftig den Hauptwachstumstreiber der Gesellschaft. Krankheitsvorbeugung und der Wunsch nach einem gesünderen Lebensstil spielen hierbei eine immer wichtigere Rolle. Die Innovationspipeline der Gesellschaft scheint gut gefüllt, was den Umsatz auch in Zukunft weiter antreiben und zu positiven Konzernergebnissen beitragen sollte.“

LR Global Holding-Anleihe 2021/25

ANLEIHE CHECK: Die Unternehmensanleihe der LR Global Holding GmbH ist mit einem variablen Zinskupon (3-Monats-Euribor + 7,25% p.a.; Euribor floor at 0%; Zinszahlung vierteljährlich am 28/29.02., 31.05., 31.08. und 30.11.) ausgestattet und hat eine Laufzeit vom 03.02.2021 bis zum 03.02.20253. Das Emissionsvolumen beträgt 125 Mio. Euro. Die Anleihe ist im Open Market der Börse Frankfurt notiert.

Anleihebedingungen: Vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin sind in den Anleihebedingungen ab 03.02.2023 zu 103,625%, ab 03.08.2023 zu 102,538%, ab 03.02.2024 zu 101,45% und ab 03.08.2024 zu 100,363% des Nennwertes vorgesehen. Der Emissionserlös dient der Refinanzierung bestehender Bank- und Gesellschafterdarlehen. Die Anleihe ist durch Verpfändungen von Aktien und Garantien besichert. Darüber hinaus verpflichtet sich die Emittentin u.a. zu einer Ausschüttungsbeschränkung.

INFO: LR Health & Beauty, die operative Gesellschaft der LR Global Holding GmbH, mit Hauptsitz in Ahlen, ist eines der führenden Social-Selling-Unternehmen für Gesundheits- und Schönheitsprodukte in Europa. LR ist in 27 Ländern aktiv und vertreibt durch externe Institutionen (z.B. SGS Institut Fresenius oder Dermatest) zertifizierte Premium-Produkte „Made in Germany“ aus natürlichen Inhaltsstoffen1. LR Health & Beauty entwickelt, produziert und vertreibt ein hochdiversifiziertes Produktportfolio mit ca. 300 Artikeln (SKUs) mit begrenztem Trend- oder Saisonrisiko und geringer Preissensibilität der Verbraucher unter eigenen Marken, die auf die Segmente Gesundheit und Schönheit abzielen. LR verzichtet bei allen kosmetischen Produkten und Nahrungsergänzungsmitteln auf Tierversuche.