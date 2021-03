Stop & Go PORTFOLIO-UPDATE | Kursziele, Stops, Limits und die BÖRSENKOMPASS-Watchlist

Es ist die Stunde der Schlafmützen in unserem Portfolio. Nach und nach wachen sie aus ihrem Winterschlaf auf. Allen voran marschieren die Deutsche Telekom, IBM und Schaltbau, die in den vergangenen Handelstagen deutlich zulegen konnten. In unserer Empfehlungsliste finden sich aktuell 24 Positionen. 19 Investments liegen im Plus, die Durchschnittsrendite beläuft sich auf 39 Prozent. Bei zwei Engagements sehen wir Handlungsbedarf: Deutsche Telekom und BillerudKorsnäs. Außerdem verraten wir Ihnen auch in dieser Woche wieder, welche Investments aktuell in den Redaktionsköpfen herumspuken.

Portfolio> DT. TELEKOM | Mehrmals waren wir kurz davor, uns von diesem Engagement zu verabschieden. Es geht zäh voran bei der Deutschen Telekom. Sehr zäh. Jetzt scheint der Wecker allerdings geklingelt zu haben und wir geben der Aktie eine letzte Chance. Bleibt das Momentum hoch, gehen wir den Weg weiter mit. Dreht der Kurs wieder nach unten ab, ist es an der Zeit, Abschied zu nehmen. Deshalb setzen wir ein Stop-Loss-Limit bei 15,30 Euro. > BILLERUDKORSNÄS | Die Geduld hat sich gelohnt. Inzwischen macht auch das Investment in den schwedischen Verpackungsspezialisten wieder Spaß. Der Buchgewinn liegt aktuell bei 13 Prozent. Wir erhöhen das Absicherungslimit auf 14,75 Euro. Watchlist