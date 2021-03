BaFin News Anglia Real Estate Concept Ltd. & Co. KG (zuvor auch Red Rock Wealth Concept GmbH): BaFin untersagt das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 12.03.2021, 12:20 | 41 | 0 | 0 12.03.2021, 12:20 | FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat im Rahmen einer Vor-Ort-Maßnahme am 10. März 2021 gegenüber der Anglia Real Estate Concept Ltd. & Co. KG, Langenhagen, die sofortige Einstellung und Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäftes angeordnet. Das Unternehmen führt die Geschäfte der mit ihr verschmolzenen Red Rock Wealth Concept GmbH weiter, die britischen Anlegern sogenannte "Loan Notes" anbot und die Erlöse angeblich in Immobilien investieren wollte. Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (12.03.2021)

