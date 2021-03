Berlin (ots) - Zum Weltverbrauchertag und Europäischen Tag des Verbrauchers am

15. März 2021 zieht das Deutsche Tiefkühlinstitut e.V. ( dti ) eine erste,

positive Zwischenbilanz zur erfolgreichen Einführung des Nutri-Scores in

Deutschland. Aber, es gibt auch noch viel zu tun. In einer aktuellen,

repräsentativen Verbraucherbefragung1 geben 18% an, den Nutri-Score als

Entscheidungskriterium bei der Ernährung nicht beurteilen zu können. Das Label

ist noch recht neu im Markt und bei vielen Verbraucher:innen noch nicht gelernt.

Es gibt also Aufklärungsbedarf! Zugleich geben 25% der Befragten an, dass ihnen

der Nutri-Score als Entscheidungs-kriterium wichtig oder sehr wichtig ist. Ein

klarer Beleg für die Richtigkeit, diese erweiterte und vereinfachte

Nährwertkennzeichnung in Deutschland einzuführen.



Die Tiefkühlwirtschaft leistet durch ihr frühes Engagement für den Nutri-Score

einen wichtigen Beitrag zur Förderung einer ausgewogenen Ernährung. Gerade

angesichts der wichtigen gesellschaftlichen Debatte für gesunde Ernährung und

des gestiegenen Wunsches der Verbraucher:innen nach einer einfachen, klaren

Orientierung bei der Lebensmittelauswahl sorgt der Nutri-Score für Transparenz.









Schon vor gut einem Jahr kamen die ersten mit dem Nutri-Score gekennzeichneten

Tiefkühlprodukte auf den Markt, obwohl die Verordnung für die erweiterte

Nährwert-kennzeichnung erst im Herbst 2020 in Kraft trat. Die

Nährwertkennzeichnung hilft dabei, sich beim Einkaufen für gesündere

Alternativen zu entscheiden: Mit einer fünfstufigen Farb- und Buchstabenskala

können Verbraucher:innen die Nährwert-qualität eines Produktes auf einen Blick

mit anderen der gleichen Kategorie vergleichen.



Der Nutri-Score bietet insbesondere bei der Beurteilung von Fertiglebensmitteln

eine gute Orientierung, um die komplexe Nährstoffzusammensetzung schneller und

besser einordnen zu können. Allerdings ist eine Ernährung ausschließlich mit

Lebensmitteln der Nutri-Score Kategorie noch lange nicht ausgewogen: Denn zu

einer abwechslungsreichen und gesunden Ernährung gehören viele unterschiedliche

Lebensmittel im richtigen Verhältnis. Hierbei helfen die Empfehlungen der

Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Nutri-Score und Ernährungsempfehlungen

ergänzen sich also und unterstützen Verbraucher:innen so bei einer ausgewogenen

Ernährung.



In der kurzen Zeit seit der offiziellen Einführung des Nutri-Scores haben sich

bereits mehr als 100 Unternehmen mit ihren über 200 Marken registrieren lassen.

Wichtige Tiefkühlmarken führender Hersteller und des größten europäischen

Heimdienst-anbieters waren von Beginn an dabei. Mittlerweile ergänzen die

Handelsmarken das mit dem Nutri-Score gekennzeichnete Sortiment in der

TK-Abteilung und bieten bereits bei einer Vielzahl von Produkten eine bessere

Orientierung durch das neue Nährwertlabel.



Das dti befürwortet den europaweiten Einsatz der erweiterten

Nährwertkenn-zeichnung Nutri-Score, um den in der EU tätigen Unternehmen der

Tiefkühl- und Lebensmittelwirtschaft die Verwendung des Nutri-Scores zu

erleichtern und die gesunde Ernährung für alle europäischen Verbraucher zu

stärken.



[1] TK-Trendbarometer*, INNOFACT AG 2021



* Information zum Studiendesign:



Im März 2021 wurden 1.003 onlinebasierte Interviews (INNOFACT Consumer Panel)

geführt.



Pressekontakt:



Claudia Sommer

Referentin Ernährung/Qualitätsmanagement/

Außer-Haus-Verpflegung

Tel.: +49 (0)30 280 93 62-15

Mail: mailto:sommer@tiefkuehlkost.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/53417/4862109

OTS: Deutsches Tiefkühlinstitut e.V.





Nutri-Score schafft Orientierung beim LebensmitteleinkaufSchon vor gut einem Jahr kamen die ersten mit dem Nutri-Score gekennzeichnetenTiefkühlprodukte auf den Markt, obwohl die Verordnung für die erweiterteNährwert-kennzeichnung erst im Herbst 2020 in Kraft trat. DieNährwertkennzeichnung hilft dabei, sich beim Einkaufen für gesündereAlternativen zu entscheiden: Mit einer fünfstufigen Farb- und Buchstabenskalakönnen Verbraucher:innen die Nährwert-qualität eines Produktes auf einen Blickmit anderen der gleichen Kategorie vergleichen.Der Nutri-Score bietet insbesondere bei der Beurteilung von Fertiglebensmittelneine gute Orientierung, um die komplexe Nährstoffzusammensetzung schneller undbesser einordnen zu können. Allerdings ist eine Ernährung ausschließlich mitLebensmitteln der Nutri-Score Kategorie noch lange nicht ausgewogen: Denn zueiner abwechslungsreichen und gesunden Ernährung gehören viele unterschiedlicheLebensmittel im richtigen Verhältnis. Hierbei helfen die Empfehlungen derDeutschen Gesellschaft für Ernährung. Nutri-Score und Ernährungsempfehlungenergänzen sich also und unterstützen Verbraucher:innen so bei einer ausgewogenenErnährung.In der kurzen Zeit seit der offiziellen Einführung des Nutri-Scores haben sichbereits mehr als 100 Unternehmen mit ihren über 200 Marken registrieren lassen.Wichtige Tiefkühlmarken führender Hersteller und des größten europäischenHeimdienst-anbieters waren von Beginn an dabei. Mittlerweile ergänzen dieHandelsmarken das mit dem Nutri-Score gekennzeichnete Sortiment in derTK-Abteilung und bieten bereits bei einer Vielzahl von Produkten eine bessereOrientierung durch das neue Nährwertlabel.Das dti befürwortet den europaweiten Einsatz der erweitertenNährwertkenn-zeichnung Nutri-Score, um den in der EU tätigen Unternehmen derTiefkühl- und Lebensmittelwirtschaft die Verwendung des Nutri-Scores zuerleichtern und die gesunde Ernährung für alle europäischen Verbraucher zustärken.[1] TK-Trendbarometer*, INNOFACT AG 2021* Information zum Studiendesign:Im März 2021 wurden 1.003 onlinebasierte Interviews (INNOFACT Consumer Panel)geführt.Pressekontakt:Claudia SommerReferentin Ernährung/Qualitätsmanagement/Außer-Haus-VerpflegungTel.: +49 (0)30 280 93 62-15Mail: mailto:sommer@tiefkuehlkost.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/53417/4862109OTS: Deutsches Tiefkühlinstitut e.V.