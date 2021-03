Berlin (ots) - Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB), der

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB), der Bundesinnungsverband des

Gebäudereiniger-Handwerks (BIV) und die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt

(IG BAU) haben sich heute auf eine gemeinsame Aktion zur Stärkung des

Infektionsschutzes durch betriebliche Corona-Tests geeinigt. Dabei aktiv

unterstützen wird die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) - mit

Beratung, einem umfassenden Informationsangebot sowie der Begleitung durch ihren

Arbeitsmedizinischen Dienst (AMD).



Die Coronavirus-Pandemie hat die Welt seit einem Jahr fest im Griff. Wichtigstes

Ziel ist nach wie vor, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Ein weiterer

Bestandteil der Gesamtstrategie sind Corona-Testungen, insbesondere bis größere

Teile der Bevölkerung geimpft sind.





"Die Sozialpartner der Bauwirtschaft haben sich erneut auf weitereInfektionsschutzmaßnahmen in der Branche verständigt, indem das Thema Testenstärker in den Fokus gerückt werden soll. Corona-Testungen können insgesamt einweiterer Baustein in der Pandemie sein, der für sicheres Arbeiten auf Baustellensorgt. Die BG BAU wird bei der Umsetzung unterstützen", sagt Felix Pakleppa,Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe.Für den betrieblichen Einsatz von Corona-Tests bietet die BG BAU ab sofort einumfassendes Informations- und Beratungsangebot(http://www.bgbau.de/corona-tests) . Außerdem berät und begleitet derArbeitsmedizinische Dienst der BG BAU Beschäftigte und Unternehmen derBauwirtschaft und baunahen Dienstleistungen beim Thema Corona-Testung. Nachentsprechender ärztlicher Einschätzung kann der AMD in seinen Zentren auchselbst Tests durchführen. Die medizinischen Expertinnen und Experten des AMDwerden Mitgliedsunternehmen und Beschäftigte zudem mit einer eigenseingerichteten Hotline von 8 bis 20 Uhr bei allen Fragen rund um das ThemaTesten beraten.René Hagemann-Miksits, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandesder Deutschen Bauindustrie, sagt: "Die Bauwirtschaft ist bislang gut durch dieCorona-Krise gekommen. Damit das so bleibt, unterstützen unsere Unternehmenselbstverständlich die Durchführung von freiwilligen, regelmäßigen Tests. Diesesind durchaus eine sinnvolle Zwischenlösung zur Eindämmung desPandemiegeschehens. Die jetzt verfügbaren Corona-Schnelltests machen dieAnwendung für Unternehmen deutlich einfacher."Robert Feiger, Bundesvorsitzender der IG BAU, ergänzt: "Weil zum jetzigen