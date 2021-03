Grundrechte sollen eingeschränkt, die Bewegungsfreiheit der Menschen reduziert und die Wirtschaft abgewürgt werden, fordert etwa Fridays for Future. Dabei erhärtet sich immer mehr: Corona ist keine Naturkatastrophe – sondern offenbar aus einem Labor in die Welt gelangt. Was hierzulande noch als bloße Verschwörungstheorie aus dem Diskurs gedrückt werden soll, wird in den USA breit und

Der Beitrag Kommt der Klima-Lockdown? erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.