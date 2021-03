FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag anfängliche Kursverluste ausgeweitet. Bis zum Mittag sank die Gemeinschaftswährung auf ein Tagestief bei 1,1910 US-Dollar. In der vergangenen Nacht war der Euro noch auf fast 1,20 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1969 Dollar festgesetzt.

Eine breitangelegte Dollar-Stärke stoppte vorerst die Kurserholung des Euro. Der Dollar legte zu allen anderen wichtigen Währungen zu. Nachdem die Gemeinschaftswährung in der ersten März-Woche kräftig gefallen war, hatte es in den vergangenen Handelstagen eine Kurserholung gegeben.