DAX nach Rekordhoch: Es läuft!

An den Aktienbörsen wird die Zukunft gehandelt, daher schauen Anleger bereits über die Coronakrise hinweg und stellen einen Konjunkturaufschwung in Aussicht.

Grundsätzlich ist an den Börsen der Blick auf den nahenden breiten Konjunkturaufschwung mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten in den meisten Volkswirtschaften weltweit gerichtet. Aktuell beflügeln zudem die Hoffnung auf zeitnahe Lockerungen der bestehenden Shutdown-Maßnahmen in Europa sowie die kurzfristig zu erwartende Verabschiedung des 1,9 Billionen US-Dollar schweren Konjunkturpaketes in den USA den Optimismus.

Zyklische Werte profitieren

Vom erwarteten konjunkturellen Aufschwung werden vor allem zyklische und konjunktursensitive Branchen – wie Fahrzeug-, Anlagen und Maschinenbauer oder die Chemiebranche – profitieren. Doch auch für viele Unternehmen aus der Finanzbranche verbesserten sich angesichts sukzessive steigender Zinsen zuletzt die Geschäftsaussichten.