EZB-Zinsentscheid: Strohfeuer Inflation?

Die EZB lässt die Leitzinsen in der Eurozone unverändert. Auch beim beim Rahmen des PEPP-Wertpapierkaufprogramms wurde nicht verändert.

Der EZB-Rat bestätigte auch den Rahmen des PEPP-Wertpapierkaufprogramms, mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 1.850 Mrd. Euro und einer Laufzeit bis mindestens März 2022.

Coronabedingte Risiken im Blick

Die EZB möchte die Finanzierungsbedingungen für Staaten und Unternehmen vorerst auf den äußerst niedrigen Niveaus belassen, um den coronabedingten Risiken für die konjunkturelle Entwicklung in den kommenden Monaten keinen Nährboden zu geben. Dabei betonte EZB-Präsidentin Lagarde, dass Marktzinsen eine wichtige Referenzgröße für Kreditzinsen der Banken sind und entsprechend tief gehalten werden sollten, um die Kreditversorgung der Wirtschaft hoch zu halten.

Foto: zukunftsbilanzen.de

PEPP-Programm bleibt unverändert

Das PEPP-Programm scheint aktuell die Hauptsteuerungsgröße der EZB-Geldpolitik zu sein, da man dessen Gesamtbetrag bei ausreichend günstigen Finanzierungsbedingungen ggf. nicht voll ausschöpfen, wenn notwendig aber auch rekalibrieren könnte, um einem negativen Einfluss der Corona-Pandemie auf den gewünschten Inflationspfad zu begegnen. Zugleich verwies Lagarde auf die mittelfristigen Inflationsprojektionen, die noch immer unter der Zielmarke von nahe aber unter zwei Prozent lägen.

Strohfeuer Inflation?

Damit bleibt für die Kaptalmärkte und auch für die EZB die Kernfrage der kommenden Monate, ob es sich bei den derzeit und über das Frühjahr hinweg anhaltend steigenden Inflationsdaten wirklich nur um ein vorübergehendes Strohfeuer handelt, oder ob es strukturell zu deutlich höheren als Inflationsraten kommen kann, etwa weil Wirtschaftssubjekte beginnen, diese Erwartung in Preisfestsetzungen und Lohnverhandlungen zu berücksichtigen.

Die Wahrscheinlichkeit dafür ist angesichts der nicht nur monetären, sondern weiterhin auch fiskalischen massiven Unterstützung des Aufschwungs nach der Coronakrise und den explodierenden Staatschulden zumindest deutlich gestiegen.

Foto: zukunftsbilanzen.de Ein Kommentar von Carsten Mumm

Er ist Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel. Das Traditionshaus mit Sitz in Hamburg und München setzt auf qualifizierte und umfassende Beratung für vermögende Privatkunden, Unternehmer, Immobilienkunden und institutionelle Kunden.

Der obige Text/Beitrag spiegelt die Meinung des oder der jeweiligen Autoren wider. Die CASMOS Media GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Donner & Reuschel / Bildquelle: markteinblicke.de

The post EZB-Zinsentscheid: Strohfeuer Inflation? first appeared on marktEINBLICKE