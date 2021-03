DAX legt noch einen drauf

Der deutsche Leitindex eilt aktuell von Hoch zu Hoch. Somit konnte er auch den kurzfristigen Aufwärtsmodus wieder zurückerobern und manifestieren.

Von Überhitzung ist noch keine Spur. Sowohl der Trendfolger MACD als auch die kurzfristige Slow-Stochastik zeigen sich neutral bis positiv. Dazu kommt ein wiedererstarktes Momentum. Auch der Ichimoku-Indikator ist durchweg bullisch eingestellt. Nach oben ist der Weg nun frei.

Allzeit-Hoch als „Durchgangsstation“

Auch das heutige neue Allzeit-Hoch dürfte nur eine „Durchgangsstation“ gen 14.981 / 15.000 Punkte sein. Trotzdem sollte man bei aller aktuell gerechtfertigten Euphorie niemals die Absicherung nach unten vergessen. Der „Black Swan“, das unerwartete Ereignis, kann unverhofft und plötzlich auftreten. Je nach Risikoempfinden sollten daher die Stopp-Marken gesetzt werden.

Die heutige Tagesbandbreite wird sich zwischen neuem Allzeit-Hoch und 14.309 bewegen. Das Obere Bollinger-Band ist nun das dritte Mal in Folge überhandelt worden. Dadurch könnte sich die Volatilität etwas nach unten ausleben. Der kurzfristige Aufwärtsmodus ist ebenfalls erst ab circa 14.309 Zählern gefährdet.

Nächste charttechnische Widerstände: 14.561, Neues Allzeit-Hoch, 14.981

Nächste wichtige charttechnische Unterstützungen: 14.309, 14.228 14.169, 14.132, 13.995

Oberes Bollinger-Band: 14.439, Mittleres Bollinger-Band: 14.049 und Unteres Bollinger-Band: 13.659

100-Tage-Linie: 13.449 und 200-Tage–Linie: 13.088 sowie: 38-Tage-Linie: 13.950

Indikatoren: MACD: neutral | Slow-Stochastik: neutral | RSI: neutral | Momentum: positiv

Ichimoku Kinko Hyo: positiv und bullisch

Die Eröffnung um 09:00 Uhr wird bei rund 14.620 erwartet

(Trailing-) Stop-Loss: 14.309, 14.228 14.169, 14.132, 13.995 (je nach individuellem Risikoempfinden)

Primärtrend (langfristig): Strategisches Ziel: 15.000

Sekundärtrend (mittelfristig): 14.981 bis 14.309

Tertiärtrend (heute): Neues Allzeit-Hoch bis 14.309

Foto: zukunftsbilanzen.de Ein Beitrag von Martin Utschneider

