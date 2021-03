Märkte am Mittwoch: Starker Adidas-Ausblick

Der DAX kletterte am Mittwochmittag erneut auf ein Rekordhoch. Wegen der starken Vorgaben von der Wall Street dürften weitere Allzeithochs folgen.

Der Höhenflug dürfte sich hier vorerst weiter fortsetzen, denn die Vorgaben von der Wall Street bleiben hervorragend. So markierte der Dow Jones am Dienstag ebenfalls wieder ein neues Allzeithoch .

Die Lage an der Frankfurter Börse

DAX +0,3% 14.485 MDAX -0,1% 31.605 TecDAX +0,1% 3.311 SDAX -0,4% 15.132 Euro Stoxx 50 +0,3% 3.798

Adidas: Schwache Zahlen, aber starker Ausblick

Am Mittwochmittag gibt es im DAX 19 Gewinner und elf Verlierer. Zu den stärksten Gewinnern gehörte zeitweise die Adidas-Aktie (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0). Für die Papiere geht es zwischenzeitlich um rund vier Prozent nach oben.

Der Sportartikel-Hersteller verzeichnete für 2020 einen Corona-bedingten Umsatz- und Gewinneinbruch, gibt sich für die weitere Geschäftsentwicklung aber sehr zuversichtlich. So soll der Umsatz im neuen Jahr 2021 um 15 bis knapp 20 Prozent zulegen.

Symrise: Weiter auf Wachstumskurs

Bei den Nebenwerten stand unter anderem die Aktie von Symrise im Fokus (WKN: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999). Der Duft- und Aromen-Entwickler konnte den Umsatz im vergangenen Jahr trotz der Corona-Krise steigern und setzt damit den bisherigen Wachstumskurs fort.

Manz: Zurück in der Gewinnzone

Ebenfalls bei den Nebenwerten beobachten Anleger derzeit mit Spannung die weitere Kursentwicklung der Manz AG (WKN: A0JQ5U / ISIN: DE000A0JQ5U3). Trotz Umsatzeinbußen hat der Hightech-Maschinenbauer im vergangenen Jahr zurück in die Gewinnspur gewechselt. Grund hierfür sind große Erfolge bei der Steigerung der Profitabilität.

DAX long DAX short WKN VF1C1P VP37LK Basispreis (Strike) 7.621,24 17.433,68 Knock-out-Barriere 7.720,00 17.270,00 Letzter Bewertungstag Open End Open End Hebel 2,11 4,90 Kurs (10.03.2021 11:55) 68,82 € 29,42 €

Ein Blick auf Devisen und Rohstoffe

Der Eurokurs konsolidierte am Mittwochmittag (+0,0 Prozent). Die Gemeinschaftswährung kostete 1,1898 US-Dollar.

Die Ölpreise tendierten am Mittwochmittag seitwärts. Zuletzt notierte WTI mit 63,90 US-Dollar je Barrel fast unverändert (+0,0 Prozent). Der Preis für die Nordseesorte Brent lag bei 67,27 US-Dollar je Barrel (-0,1 Prozent).

Der Goldpreis bewegte sich kaum und lag bei 1.715,35 US-Dollar je Unze (+0,0 Prozent).

Before the Bell: Dow Jones schreibt Börsen-Geschichte

Von der New Yorker Wall Street kommen heute starke Vorgaben, da die Futures auf den Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 am Mittwochmittag deutlich in der Gewinnzone notieren und der Dow Jones am Vortag wieder einmal ein neues Allzeithoch markierte.

Termine 2021 und Handelszeiten an den Börsen

Börse Frankfurt

An der Frankfurter Wertpapierbörse, an der laut der Deutschen Börse ca. 12.000 Aktien, 29.000 Anleihen, Exchange Traded Funds (ETFs) und Exchange Traded Products (ETPs) sowie 2.900 Fonds, 1,6 Mio. Zertifikate und Optionsscheine gehandelt werden können, findet generell der Handel auf Xetra von Montag bis Freitag im Zeitraum von 09.00 bis 17.30 Uhr statt.

Abweichend davon sind jedoch die Zeiten von strukturierten Produkten (8.00 bis 22.00 Uhr) und von Anleihen (8.00 bis 17.30 Uhr). Weitere Informationen für Anleger in Bezug auf Handelszeiten oder die Eröffnungs- und Schlussauktionen der Börse Frankfurt findet man hier.

Handelsfreie Tage an der Frankfurter Wertpapierbörse für das Jahr 2021 sind:

10. April (Karfreitag)

13. April (Ostermontag)

1. Mai (Tag der Arbeit)

1. Juni (Pfingstmontag)

24. Dezember (Heiligabend)

25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag)

31. Dezember (Silvester)

Für Anleger wichtig zu wissen: Die Tage 1. Juni, 24. und 31. Dezember sind sogenannte Erfüllungstage. Das heißt, diese Tage zählen bei der Abrechnung und Lieferung von Wertpapieren, die in der Regel innerhalb von zwei Tagen erfolgen müssen.

Börse Stuttgart

An der Börse Stuttgart können Anleger Anleihen von Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr sowie Aktien, Fonds, ETPs sowie die meisten Hebel- und Anlageprodukte sogar von 08.00 bis 22.00 Uhr handeln.

Handelsfreie Tage an der Stuttgarter Börse für das Jahr 2021 sind:

10. April (Karfreitag)

13. April (Ostermontag)

1. Mai (Tag der Arbeit)

1. Juni (Pfingstmontag)

24. Dezember (Heiligabend)

25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag)

31. Dezember (Silvester)

