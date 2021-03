Tigerente feiert: Janosch wird 90!

Tiger und Bär, Günter Kastenfrosch und die Tigerente - wer kennt sie nicht? Ihr Vater feiert den runden 90. Geburtstag. Eine kleine Hommage auf Janosch.

Sie sind sympathisch und hintergründig, mächtig und anrührend zugleich. Die Kunst von Janosch ist ästhetisch und sparsam, seine Texte kommen mit einem reduzierten Wortschatz von ca. 300 Wörtern aus. Dies deckt sich mit der Bescheidenheit des Künstlers, der von sich selbst sagt, dass er weder malen noch schreiben könne.

Teil der Figurenwelt ist Günter Kastenfrosch*, der Held vieler Geschichten von Janosch, der immer mit seiner geliebten Tigerente unterwegs ist. Der Frosch redet viel, die Tigerente dafür nichts. Die Tigerente, die nicht sprechen kann, ist ebenfalls die Hauptakteurin im Tigerenten Club– eine der erfolgreichsten Kindersendungen des SWR.

Oh wie schön ist Panama….

Dann sind da noch der kleine Tiger und der kleine Bär, die Janosch 1976 zum Leben erweckte. Sie wohnen in einem gemütlichen Haus an einem ruhigen Fluss und haben sich zu einer Reise nach Panama aufgemacht. Mit dem Buch „Oh, wie schön ist Panama“* hat Janosch den „Deutschen Jugendbuchpreis“ gewonnen.

Emil Grünbär* und seine Bande sind große Umweltschützer. Die Dreierbande Emil, Dolli und Rüdi wohnen in einem alten Waldhaus, sechs Kilometer bis zur Stadt und zehn Zentimeter bis zum Wald. Zusammen versuchen sie, die Umwelt zu bewahren und die Kunst des glücklichen Lebens zu üben.

Wie die Tigerente entstanden ist

Zur Tigerente liefert Janosch folgende fantasievolle Erklärung: „Jetzt mal endlich die Wahrheit: ich ging in den Münchner Zoo Elefanten zu zeichnen. Nun stand dort neben den Elefanten eine Tigerente und befand sich beim Zeichnen des danebenstehenden Elefanten automatisch auf dem Blatt.

Waechter malte sie später bei mir ab, wusste aber nichts damit anzufangen und beließ es dabei, nichts damit anzufangen. Und wiederum automatisch ohne meine Schuld befand sie sich dann immer wieder auf den Zeichnungen. Vermutlich war da eine Macht von Jenseits mit der Hand im Spiel. Ja. Eine Macht aus dem Jenseits, gegen welche wir machtlos sind“.

Die Vita von Janosch

Geboren wurde Janosch als Horst Eckert in Oberschlesien, dem heutigen polnischen Zabrze, am 11. März 1931. Janosch wuchs bei seinen Großeltern in einer Bergarbeitersiedlung auf und begann im Alter von 13 Jahren eine Lehre zum Schmied in einer Schlosserei. In dieser Zeit, in der es an allem fehlte, entwickelte er eine Überlebensstrategie und gleichzeitig seinen starken Willen, dass es nichts gibt, was nicht geht.

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs flüchteten Janoschs Eltern mit ihm nach Westdeutschland, wo er in der Nähe von Oldenburg in Textilfabriken arbeitete und eine Textilfachschule in Krefeld besuchte. Dort nahm er an einem Lehrgang für Musterzeichnen bei dem bekannten Klee-Schüler Gerhard Kadow teil.

Mangelnde Begabung für das Kunststudium…

Nach einem Aufenthalt in Paris zog er 1953 nach München und studierte an der Akademie der Bildenden Künste unter anderem bei Ernst Geitlinger. Nach einigen Probesemestern jedoch musste er das Kunststudium wegen mangelnder Begabung abbrechen. Danach arbeitete er als freischaffender Künstler. 1956 begann seine schriftstellerische Tätigkeit im Feuilleton. Ein Freund riet ihm, aus seinen Zeichnungen ein Kinderbuch zu machen und der Verleger seines ersten Kinderbuches „Die Geschichte vom Pferd Valek“ aus dem Jahr 1960 riet ihm zu einem Künstlernamen. So nannte er sich ab diesem Zeitpunkt Janosch.

Werke und Auszeichnungen

Janosch veröffentlichte 1960 sein erstes Kinderbuch „Die Geschichte von Valek dem Pferd“, 1970 erschien sein erster Roman „Cholonek“* oder Der liebe Gott aus Lehm“. Neben seinen Kinderbüchern hat Janosch zahlreiche Romane und Theaterstücke für Erwachsene verfasst, in denen er sich mit ernsthaften Themen wie Religion, der Frage nach dem Sinn des Lebens und wahrer Lebenskunst beschäftigt.

Janosch wurde unter anderem mit dem Deutschen Kinderbuchpreis, dem Prix Jeunesse International, dem Orden de Manuel Amador Guerrero von Panama sowie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Seit 2013 zeichnet Janosch regelmäßig für das „ZEITMAGAZIN“, wofür er die neue Figur „Wondrak“* geschaffen hat. Er selbst hat das Ziel eines erfüllten Lebens auf der Kanarischen Insel Teneriffa erreicht, wo er seit Beginn der 80er Jahre lebt. Janoschs Werke wurden weltweit in zahlreiche Sprachen übersetzt.

Die Janosch-Welt

Für alle Janosch Fans gibt es außer Büchern noch zahlreiche andere Artikel mit den bekannten Figuren wie beispielsweise die Tigerente als Stofftier*, als Holztier* zum Hinterherziehen oder der kleine Tiger und Bär als Kindergeschirr*.

