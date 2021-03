Märkte am Dienstag: Rekordjagd im DAX

Der DAX markierte am Dienstagmittag erneut ein Allzeithoch, was ein mächtiges Kaufsignal bedeutet. Das nächste Kursziel ist damit die 15.000-Punkte-Marke.

Nachdem der DAX am Vortag ein neues Rekordhoch bei 14.402 Punkten erreichte, legt der Index die historische Höchstmarke am Dienstagmittag noch einmal ein Stück weiter nach oben. Zwischenzeitlich wurde hier ein weiteres Allzeithoch bei 14.443 Zählern markiert. Damit stellt sich das nächste Kursziel auf die nächste runde Marke bei 15.000 Punkten.

Deutsche Post: E-Commerce-Boom sorgt für brummende Geschäfte

Am Dienstagmittag gibt es im DAX 20 Gewinner und zehn Verlierer. Zu den stärksten Gewinnern gehörte zeitweise die Deutsche-Post-Aktie (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004). Für die Papiere geht es zwischenzeitlich um über zwei Prozent nach oben, womit die Aktie auf ein neues Allzeithoch kletterte.

Dank des E-Commerce-Booms konnte die Deutsche Post wieder einmal mit Rekord-Geschäftszahlen aufwarten. Die sehr erfreuliche Geschäftsentwicklung dürfte auch in den kommenden Jahren anhalten, wie die neueste Vorstands-Prognose zeigt.

Continental: Aktie im Ausverkauf

DAX-Schlusslicht war am Dienstagmittag Continental (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004) mit einem Kursverlust von zwischenzeitlich über sechs Prozent. Der Reifenhersteller und Autozulieferer lag mit den Geschäftszahlen für 2020 unter den Erwartungen. Auch der Ausblick enttäuschte, denn das Rekordniveau von 2017 wird dem Konzern zufolge voraussichtlich erst wieder im Jahr 2025 erreicht werden.

DAX long DAX short WKN VF1C1P VP37LK Basispreis (Strike) 7.620,81 17.435,12 Knock-out-Barriere 7.720,00 17.270,00 Letzter Bewertungstag Open End Open End Hebel 2,13 4,71 Kurs (09.03.2021 11:55) 68,22 € 30,04 €

Ein Blick auf Devisen und Rohstoffe

Der Eurokurs verzeichnete am Dienstagmittag einen Gewinn (+0,5 Prozent). Die Gemeinschaftswährung kostete 1,1907 US-Dollar.

Die Ölpreise tendierten am Dienstagmittag deutlich aufwärts. Zuletzt notierte WTI mit 65,82 US-Dollar je Barrel im Gewinn (+1,7 Prozent). Der Preis für die Nordseesorte Brent lag bei 69,12 US-Dollar je Barrel (+1,7 Prozent).

Der Goldpreis legte kräftig zu und lag bei 1.703,76 US-Dollar je Unze (+1,2 Prozent).

Before the Bell: Rekordhoch beim Dow Jones

Von der New Yorker Wall Street kommen heute starke Vorgaben, da die Futures auf den Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 am Dienstagmittag deutlich in der Gewinnzone notieren und der Dow Jones am Vortag zeitweise auf ein neues Rekordhoch kletterte.

Foto: zukunftsbilanzen.de Bildquelle: markteinblicke.de

Termine 2021 und Handelszeiten an den Börsen

Börse Frankfurt

An der Frankfurter Wertpapierbörse, an der laut der Deutschen Börse ca. 12.000 Aktien, 29.000 Anleihen, Exchange Traded Funds (ETFs) und Exchange Traded Products (ETPs) sowie 2.900 Fonds, 1,6 Mio. Zertifikate und Optionsscheine gehandelt werden können, findet generell der Handel auf Xetra von Montag bis Freitag im Zeitraum von 09.00 bis 17.30 Uhr statt.

Abweichend davon sind jedoch die Zeiten von strukturierten Produkten (8.00 bis 22.00 Uhr) und von Anleihen (8.00 bis 17.30 Uhr). Weitere Informationen für Anleger in Bezug auf Handelszeiten oder die Eröffnungs- und Schlussauktionen der Börse Frankfurt findet man hier.

Handelsfreie Tage an der Frankfurter Wertpapierbörse für das Jahr 2021 sind:

10. April (Karfreitag)

13. April (Ostermontag)

1. Mai (Tag der Arbeit)

1. Juni (Pfingstmontag)

24. Dezember (Heiligabend)

25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag)

31. Dezember (Silvester)

Für Anleger wichtig zu wissen: Die Tage 1. Juni, 24. und 31. Dezember sind sogenannte Erfüllungstage. Das heißt, diese Tage zählen bei der Abrechnung und Lieferung von Wertpapieren, die in der Regel innerhalb von zwei Tagen erfolgen müssen.

Börse Stuttgart

An der Börse Stuttgart können Anleger Anleihen von Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr sowie Aktien, Fonds, ETPs sowie die meisten Hebel- und Anlageprodukte sogar von 08.00 bis 22.00 Uhr handeln.

Handelsfreie Tage an der Stuttgarter Börse für das Jahr 2021 sind:

10. April (Karfreitag)

13. April (Ostermontag)

1. Mai (Tag der Arbeit)

1. Juni (Pfingstmontag)

24. Dezember (Heiligabend)

25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag)

31. Dezember (Silvester)

Bildquellen: markteinblicke.de

Seite 2 ► Seite 1 von 2

The post Märkte am Dienstag: Rekordjagd im DAX first appeared on marktEINBLICKE