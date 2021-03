Verbio: Die USA und Indien rufen

Verbio ist ein führender Biokraftstoffproduzent. CEO Claus Sauter über Gewinnmargen, eine starke Eigenkapitalquote und die erste Verbio-Anlage in den USA.

Foto: zukunftsbilanzen.de

Ein führender Biokraftstoffproduzent

Erklären Sie kurz, was ihr Unternehmen macht?

Die Verbio AG ist ein führender Biokraftstoffproduzent mit Standorten in Deutschland, Polen, Indien, USA, Kanada, Ungarn. Verbio setzt auf selbst entwickelte, innovative Technologien. Die Biokraftstoffe von Verbio erreichen bis zu 90 Prozent CO2-Reduktion.

Nennen Sie die drei wichtigsten Elemente ihrer Equity-Story

Verbio ist einer der führenden europäischen Akteure im Biokraftstoffbereich mit einem breiten Produktportfolio. Dieses umfasst sowohl konventionelle Biokraftstoffe – Biodiesel und Bioethanol – als auch fortschrittliche Biokraftstoffe der sogenannten 2. Generation (aus 100 Prozent Rest- und Abfallstoffen) in Form von Biomethan aus agrarischen Reststoffen und 100 Prozent Stroh.

Die Herstellung basiert auf selbst entwickelten Technologien, wodurch das Unternehmen besonders flexibel auf Markt- und Gesetzesänderungen reagieren kann. Das garantiert ein überdurchschnittliches Margenniveau in allen Marktsituationen.

Eigenkapitalquote von mehr als 70 Prozent

Verbio steht auf einem soliden wirtschaftlichen Fundament mit einem Eigenkapital von über 70 Prozent und einem stabilen profitablen Wachstum über die letzten Jahre. Zuletzt erreichte Verbio im Geschäftsjahr 2019/2020 ein EBITDA in Höhe von 122,1 Mio. Euro.

Die wesentliche Verbesserung des Marktumfeldes in Europa seit 2020 und die vielversprechenden Entwicklungen in Indien und den USA bieten eine gute Basis für weiteres Unternehmenswachstum. Zu diesen positiven Entwicklungen gehören die Erhöhung des EU-Klimaziels auf 55 Prozent Emissionsreduktion sowie die entsprechende Umsetzung dieser Zielvorgabe in nationales deutsches Recht.

Foto: zukunftsbilanzen.de

Erste Verbio-Anlage in den USA im Herbst geplant

Der Machtwechsel in den USA hat zum Wiedereintritt ins Pariser Klimaabkommen geführt. Joe Biden hat in seinem politischen Programm einen starken Klimafokus. Die erste Verbio-Anlage in den USA wird im Herbst 2021 in Betrieb genommen. Ebenso steht im Herbst 2021 die Inbetriebnahme der ersten Verbio-Anlage in Indien bevor.

Hier ist das Wachstumspotenzial und der Roll-Out besonders darauf begründet, dass Verbio mit seiner Stroh-Biomethan-Technologie derzeit die einzige praktikable Lösung hat für die Bekämpfung der massiven Luftverschmutzung durch das bisher übliche Abbrennen des Rest-Strohs auf den Feldern. Das Verbio-Konzept ermöglicht die Nutzung dieses Strohs zur Herstellung von grüner Energie in Form von Biomethan, welches als Kraftstoff und für andere energetische Anwendungen eingesetzt werden kann.

Wachstumschancen: Europäischer BioLNG-Markt

Weitere Wachstumschancen ergeben sich für Verbio durch den Eintritt in den europäischen BioLNG-Markt im Sommer 2021. BioLNG ist der bisher einzige verfügbare Biokraftstoff für die großflächige Dekarbonisierung des Güterverkehrs – insbesondere mit LKW. Es ist der kostengünstigste erneuerbare Kohlenwasserstoff.

Allein in Deutschland erwarten wir ein Marktpotenzial von 18.000 GWh bis Ende 2023. In diesem Zusammenhang plant Verbio den Ausbau der Biomethan-Produktion bis Ende 2022 von derzeit ca. 900 GWh pro Jahr auf 2.000 GWh pro Jahr und den Aufbau eines eigenen BioLNG-Tankstellennetzes in Deutschland/Europa.

Welches sind die drei bedeutendsten Punkte für ihr Geschäft in den nächsten Jahren?

Unser Fokus liegt auf dem Ausbau der Biomethanproduktion und den Aufbau der Bereitstellung von BioLNG. Darüber hinaus ist auch die Weiterentwicklung von Produkten außerhalb des Biokraftstoffmarktes von Bedeutung.

Dazu zählt u. a. Sterol – ein Rohstoff für die Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie sowie perspektivisch auch Schmier-, Duft- und Reinigungsmittel aus Pflanzenöl bzw. Biodiesel.

Welches sind die wichtigsten Entwicklungen in Ihrer Branche?

In der Biokraftstoffbranche bzw. im Kraftstoffmarkt allgemein liegt der Fokus in den nächsten Jahren auf der Co2-Reduktion im Verkehr.

Dazu tragen neben der Elektromobilität besonders im Güterverkehr auch fortschrittliche Biokraftstoffe aus Reststoffen, wie Biomethan aus Stroh, sowie e-Fuels bei.

Was bietet Ihr Unternehmen besonderes für Kleinanleger?

Die Verbio-Aktie ist mit einem Kurs von ca. 30 bis 35 Euro für ein breites Investorenprofil eine interessante Option. Kleinere Anleger schätzen häufig die Tatsache, dass Verbio trotz seiner aktuellen Größe und der zunehmenden internationalen Konzernstruktur weiterhin ein vom Unternehmensgründer geführtes Unternehmen ist:

Ich habe Verbio mit gegründet, führe als Vorstandsvorsitzender seit Jahren gemeinsam mit meinem Managementteam die operativen Geschäfte und trage als Großaktionär auch selbst ein entsprechendes finanzielles Risiko.

Foto: zukunftsbilanzen.de

Verbio erzielte im ersten Geschäftshalbjahr 2020/2021 einen kräftigen Gewinnsprung. Lassen sich die Gewinnmargen künftig noch weiter steigern? Welche Investitionen in Kapazitätserweiterungen und in die Internationalisierung sind geplant?

Der Schwerpunkt unserer Forschungs- und Entwicklungstätigkeit sowie unserer Investitionen liegt stets sowohl auf der Optimierung unserer bestehenden Anlagen und Prozesse als auch in der Entwicklung neuer Technologien und deren großtechnischen Umsetzung in relevanten Wachstumsmärkten.

USA und Indien im Fokus

Natürlich dient diese Strategie auch der Ertragssteigerung. Allerdings sind die möglichen Margen auch immer von den Entwicklungen der Rohstoffmärkte und der politischen Rahmenbedingungen abhängig, auf die wir nur bedingt und indirekt (z. B. über eine gute Einkaufsstrategie oder eine intensive fachliche Aufklärung der Politik) Einfluss nehmen können.

Wir nutzen einen Großteil der generierten Erträge für unser weiteres Wachstum. Aktuell stehen dabei die Fertigstellung der Stroh-Biomethan-Anlagen in den USA und Indien im Fokus. Darüber hinaus der Aufbau eines großvolumigen BioLNG-Angebots für den europäischen Logistikmarkt und die Prüfung der Errichtung weiterer Stroh-Biomethan-Anlagen in Osteuropa, wo entsprechendes Rohstoffpotenzial vorhanden ist.

Herr Sauter, vielen Dank.

Bildquelle: Pressefoto Verbio

The post Verbio: Die USA und Indien rufen first appeared on marktEINBLICKE