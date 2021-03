Ballard Power: Hoher Verlust, aber …

Der Brennstoffzellen-Pionier Ballard Power hat wieder einmal einen hohen Verlust verbucht. Doch es gibt auch gute News, die für neue Aktienkurs-Fantasie sorgen.

Dementsprechend mit großer Spannung verfolgt wird beispielsweise auch die Aktienentwicklung von Ballard Power Systems (WKN: A0RENB / ISIN: CA0585861085), einem der weltweit führenden Pioniere im Bereich der Brennstoffzellen-Entwicklung. Nachdem die Ballard-Aktie monatelang quasi durch die Decke schoss und im Februar dieses Jahres ein neues Allzeithoch Mehrjahreshoch bei 34,80 Euro markierte (das Allzeithoch liegt bei 132 Euro im März 2000), folgte bis Anfang März ein steiler Kursabsturz bis auf in der Spitze 17 Euro.

Der Zukunftstrend erneuerbare Energien löst auf viele Anleger eine magische Anziehungskraft aus. Das ist auch kein Wunder, denn für viele Unternehmen, die in diesem Bereich engagiert sind, eröffnet sich hervorragendes Wachstumspotenzial. Und das gilt natürlich auch für die entsprechenden Aktien.

Viele Anleger fragen sich jetzt natürlich, ob der Ballard-Power-Hype damit vorerst beendet ist, oder ob sich die wieder niedrigeren Kurse zum günstigen Einstieg anbieten. Um diese Frage zu beantworten, dürfte sich ein Blick auf die jüngsten Geschäftszahlen lohnen, die am Mittwochabend nach US-Börsenschluss bekanntgegeben worden sind.

Hohe Investitionen belasten

Ballard Power erzielte 2020 Erlöse in Höhe von 103,9 Mio. US-Dollar und konnte damit trotz der Corona-Krise das Umsatzniveau des Vorjahrs (105,7 Mio. US-Dollar) verteidigen. Unter dem Strich wurde dabei ein Verlust von 49,5 Mio. US-Dollar verbucht, nach einem Minus von 35,3 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Diesen Verlustanstieg erklärte Ballard mit höheren Investitionen in das weitere Unternehmens-Wachstum. Dazu gehörte unter anderem das Weichai-Ballard-Joint-Venture in China und die strategische Partnerschaft mit Mahle, einem Stuttgarter Automobilzulieferer, die das Ziel verfolgt, verbesserte Brennstoffzellen für den europäischen Lkw-Markt zu entwickeln.

Was die weitere Geschäftsentwicklung anbelangt, gibt sich der Ballard-Vorstand weiterhin äußerst zuversichtlich. So sollen die Produktionskapazitäten weiter ausgebaut und neue strategische Übernahmen und Partnerschaften geschlossen werden.

Immer wieder neue Erfolgsmeldungen

Auch die jüngsten Erfolgsmeldungen machen Mut, dass es für Ballard Power und die Aktie in den kommenden Monaten wieder aufwärts gehen dürfte. So gab die Eisenbahngesellschaft Canadian Pacific (CP Rail) jüngst bekannt, Brennstoffzellen-Module von Ballard in ihrem Wasserstoff-Lokomotiven-Programm einsetzen zu wollen. Die entsprechenden Module sollen insgesamt 1,2 Megawatt Strom für den Antrieb der vorgesehenen Wasserstoff-Lokomotive liefern.

Im Rahmen des Programms will CP Rail die erste wasserstoffbetriebene Güterzuglokomotive Nordamerikas entwickeln. Dazu soll eine vorher dieselbetriebene Lokomotive mit passenden Wasserstoff-Brennstoffzellen von Ballard Power nachgerüstet werden. Die bisherige Planung sieht vor, dass die Kanadier sechs ihrer 200-Kilowatt-Brennstoffzellen-Module im laufenden Jahr an CP liefern. Zudem soll Ballard CP bei der Integration der Module in die Lokomotive unterstützen.

Ballard-Chef Randy MacEwen wertet den neuen Deal als großen Erfolg und erklärte, dass der Auftrag die starke Eignung von Brennstoffzellen für den Antrieb von Zügen zeigt, bei denen es sonst kaum möglich ist, die Emissionen zu verringern.

Fazit

Auch wenn Ballard Power wegen hoher Investitionen weiterhin Verluste schreibt, stimmen die starke Umsatzentwicklung und der anhaltend positive News-Flow zuversichtlich. Es bestehen deshalb gute Chancen, dass die Aktie die Aufholbewegung der vergangenen Handelstage weiter fortsetzt und schon bald wieder das Rekordhoch vom Februar bei 34,80 Euro ins Visier nimmt. Die Aktie bleibt damit nach wie vor aussichtsreich.

Anleger, die von der Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends bei der Ballard-Power-Aktie überzeugt sind, können mit einem Long-Zertifikat (WKN: MA3R55 / ISIN: DE000MA3R557) gehebelt von Kurssteigerungen profitieren.

Um gleich von der Entwicklung eines ganzen Wasserstoff-Aktienkorbs zu profitieren, in dem neben Ballard Power noch weitere Titel aus der Branche enthalten sind, lohnt es sich einen Blick auf das entsprechende Zertifikat auf den E-Mobilität Wasserstoff Index (WKN: MC8PFM / ISIN: DE000MC8PFM6) zu werfen.

