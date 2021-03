BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich besorgt gezeigt über die Ausbreitung der südafrikanischen Corona-Variante im Saarland. "Es ist auf dem Weg zu 15 Prozent Südafrika-Variante", sagte Spahn am Freitag in Berlin. "Das ist der höchste Anteil mit Abstand in ganz Deutschland."

Er sei mit Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) in engem Austausch darüber. Gemeinsames Interesse sei es, dass diese Variante sich nicht in ganz Deutschland ausbreite - so wie die zuerst in Großbritannien entdeckte Virus-Mutante. Der Anteil der britischen Variante war im Saarland in den vergangenen Tagen ebenfalls besonders hoch. Bundesweit ist die südafrikanische Variante B.1.351 insgesamt bislang ziemlich selten.