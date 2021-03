Alle ThomasLloyd-Fonds fallen unter Artikel 9 der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) der Europäischen Union (FOTO)

Zürich (ots) - ThomasLloyd, einer der führenden Impact-Investment-Manager und

Anbieter von Klimafinanzierungen, bestätigt, dass sowohl sein aktuelles als auch

sein zukünftiges Produktportfolio zu 100% dem Artikel 9 der Sustainable Finance

Disclosure Regulation (SFDR) der EU zugeordnet wird.



Die SFDR, die am 10. März 2021 in Kraft getreten ist, fordert von den

Investmentmanagern sowohl auf Unternehmens- als auch auf Produktebene

weitreichende Offenlegungspflichten.





Die Verordnung zielt darauf ab, die Transparenz hinsichtlich desNachhaltigkeitsniveaus von Finanzprodukten gegenüber den Investoren zu erhöhenund auf diese Weise private Investitionen auf nachhaltige Kapitalanlagen zulenken. Die SFDR und andere Verordnungen wie die EU-Taxonomie gehen einher mitdem "Green Deal", der auf eine Klimaneutralität der EU bis 2050 abzielt.T.U. Michael Sieg, Gründer und CEO von ThomasLloyd, erläutert: "Wir sind starkeBefürworter der neuen Offenlegungsverordnung. Jede Initiative und jedesKriterium, das Marktteilnehmern hilft, die Nachhaltigkeitsaspekte ihrerwirtschaftlichen Aktivitäten zu definieren, zu messen und darüber zu berichten,ist sehr zu begrüßen. Wir sind davon überzeugt, dass es damit für Investoreninsgesamt einfacher und transparenter sein wird, zu verstehen, ob und wie sichESG-Kriterien und Nachhaltigkeitsaspekte insgesamt in ihren Investmentswiederfinden.""Wir glauben, dass es keinen Kompromiss zwischen finanzieller Performance undpositiver sozialer oder ökologischer Wirkung geben muss. Die zunehmendeRegulierung bezüglich der Einhaltung von Vorschriften und Standards in denBereichen Soziales und Umwelt, verbunden mit der Anforderung einen Nachweis dertatsächlichen Wirkung einer Investition zu erbringen, ist absolut im Interessealler Marktteilnehmer. Wir sehen uns bestätigt in unserer Investmentphilosophie,die wir seit 10 Jahren verfolgen. Unsere Investitionen in nachhaltigeInfrastruktur haben einen nachweisbaren positiven Einfluss auf die Umwelt unddie Gemeinden vor Ort."Wir unterstützen auch die Idee eines European Single Access Point (ESAP) alseine der von der Europäischen Kommission in ihrem Aktionsplan zurKapitalmarktunion genannten Maßnahmen. Das Aufsetzen einer EU-weiten Plattform,die Investoren einen nahtlosen Zugang zu finanziellen undnachhaltigkeitsbezogenen Kennzahlen bietet, erachten wir als notwendig."Nick Parsons, Head of Research and ESG-Policy bei ThomasLloyd, erklärt: "Einewesentliche Neuerung innerhalb des neuen ESG-Rahmenwerks der EU, einschließlichder SFDR und der Taxonomy-Regulierung, ist, dass es eine Definition fürnachhaltige Investments schafft. Die Investition muss danach ökologische oder