Frankfurt am Main (ots) - Im Rahmen des KfW-Förderprogramms "Energetische

Stadtsanierung - Klimaschutz und Klimaanpassung im Quartier" werden ab dem 1.

April 2021 neue Themenfelder im Auftrag des Bundesministeriums des Innern, für

Bau und Heimat gefördert: Grüne Infrastruktur und wassersensible

Quartiersgestaltung, Digitalisierung und Klimafreundliche Mobilität. Zudem

werden höhere Förderzuschüsse und zinsgünstige Förderdarlehen gewährt.



Anne Katrin Bohle, Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern, für Bau und

Heimat: "Wir stärken den Klimaschutz im Quartier und gehen damit auf die

Bedürfnisse der Kommunen ein. Klimaschutz und Klimaanpassung können jetzt

gemeinsam geplant und umgesetzt werden. Wir haben die Zuschüsse erhöht und die

Anforderungen an den kommunalen Eigenanteil gesenkt. Damit berücksichtigen wir

die schwierige Haushaltssituation vieler Kommunen. Auch die Bürgerbeteiligung

bleibt ein wichtiges Thema. Daher werden wir auch verstärkt Online-Angebote

fördern."





Dr. Ingrid Hengster, für das inländische Fördergeschäft zuständigesVorstandsmitglied der KfW : "Mit der Energetischen Stadtsanierung leisten BMIund KfW seit Jahren einen wichtigen Beitrag für mehr Klimaschutz undEnergieeffizienz in Kommunen. Der Quartiersansatz erlaubt es, zusätzlicheEffizienzpotenziale zu erkennen und diese zügig zu realisieren. Mit denProduktverbesserungen setzen wir neue Impulse, um diesen erfolgreichen Ansatznoch attraktiver zu machen. "Die Zuschussförderung (Programm 432) wird für Konzepte zum 1. April 2021 von 65% auf 75 % erhöht, Kommunen müssen dann statt 15 % nur noch 5 % kommunalenEigenanteil nachweisen. Diese Änderungen sind zunächst befristet bis zum 30.Juni 2022. Die Sachmittelzuschüsse, die u.a. für digitaleBürgerbeteiligungsangebote genutzt werden können, wurden dauerhaft von 10 % auf20 % erhöht.Im Bereich der Förderkredite (Programme 201/202) sind die Fördermöglichkeitenund Tilgungszuschüsse mit bis zu 20 % ebenfalls ausgeweitet und verbessertworden. Kommunen, die diese Kredite auf Basis eines Quartierskonzeptesbeantragen, werden sogar mit besonders hohen Tilgungszuschüssen von bis zu 40 %belohnt.Seit dem Programmstart am 15. November 2011 bis zum 31. Dezember 2020 wurden indem Programm über 2.000 Förderzusagen erteilt (davon Konzepte ca. 1.100;Sanierungsmanagements: ca. 450; Quartiersversorgung: 515). Dadurch wurdenFördermittel mit einem Darlehensvolumen von 1,22 Mrd. EUR für dieQuartiersversorgung und einem Zuschussvolumen von 101 Mio. EUR für Konzepte undSanierungsmanagements ausgereicht. In diesem Jahr stehen rund 70 Mio. Euro fürdas Programm zur Verfügung.