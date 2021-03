ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für T-Mobile US nach Aussagen zu den längerfristigen Zielen von 150 auf 165 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Mobilfunk-Tochter der Deutschen Telekom habe ihre aus der Fusion mit Spring resultierenden Synergieziele angehoben sowie auch weitere Ziele für Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda), schrieb Analyst Douglas Mitchelson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese Ziele erschienen weitestgehend vernünftig. Er verwies zudem auf die angekündigte Möglichkeit von Aktienrückkäufen zwischen 2023 und 2025 und passte seine Schätzungen an./ck/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2021 / 04:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

