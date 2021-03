100 % des fonds de ThomasLloyd sont conformes à l'article 9 du règlement SFDR (FOTO)

Zurich (ots) - - Les produits financiers durables relevant de l'article 9

exigent les informations précontractuelles les plus strictes et une transparence

permanente



- L'évaluation des risques liés au développement durable fait partie intégrante

du cadre de gestion des risques et de la stratégie d'investissement





- Appliquant les indicateurs obligatoires concernant les principales incidencesnégatives, (PAI - Principal Adverse Impacts ) à la fois dans le cadre de l'auditpréalable à l'investissement et de la surveillance continueThomasLloyd, l'un des principaux spécialistes mondiaux d'investissements àimpact et de financements climatiques, a annoncé que 100 % des fonds sontalignés à l'article 9 du règlement SFDR ( Sustainable Finance DisclosureRegulation ).Le règlement est entré en vigueur en France et dans toute l'Union Européenne(UE) le 10 mars et exige des gestionnaires d'investissement de fournir desinformations à la fois au niveau de l'entité générale et au niveau des produitssoumis à ce règlement.Le règlement vise à fournir des informations sur le niveau de durabilité desproduits financiers, et à orienter les investissements privés vers desinvestissements durables. Le règlement et d'autres réglementations telles que laTaxonomie européenne sont également alignés sur le " pacte vert ", qui vise àrendre l'UE neutre en carbone d'ici 2050.Le fondateur et Chief Executive Officer, T.U. Michael Sieg note: " Nous sommesun ardent défenseur du règlement SFDR. Toute initiative ou critère qui aide lesacteurs du marché à définir, mesurer et rendre compte des caractéristiques dedurabilité de leurs activités économiques doit être salué. Nous pensons qu'ilsera plus facile et plus transparent pour les investisseurs finaux de comprendrecomment l'ESG et le développement durable sont alignés avec leursinvestissements " ." Chez ThomasLloyd, nous pensons qu'il n'est pas nécessaire de faire uncompromis entre la performance financière et l'impact positif. L'attentioncroissante portée à la gouvernance et à la conformité réglementaire dans lesdomaines sociaux et environnementaux, ainsi que l'obligation de prouver l'impactd'un investissement, sont des outils puissants pour aligner les intérêts detoutes les parties prenantes. Pour nous, il n'y a aucun changement par rapport àce que nous faisons depuis 10 ans, à savoir investir dans des actifs réelsdurables qui ont un impact positif sur l'environnement et les communautés danslesquelles nous investissons "." Nous soutenons également l'idée d'un point d'accès unique européen (PAES)comme l'une des actions identifiées par la Commission européenne dans son plan