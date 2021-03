JEFFERIES belässt Brenntag auf 'Hold'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Laurence Alexander

Analysiertes Unternehmen: Brenntag

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 72

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Brenntag von 60 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach einem soliden vierten Quartal werde der Chemikalienhändler wohl vorerst mit negativen Währungseffekten und gemischten Markttrends konfrontiert, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie. Entscheidend für den Erfolg im Jahr 2021 werde daher wohl eher der spätere Jahresverlauf./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2021 / 18:49 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2021 / 00:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.