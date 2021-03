UBS belässt TOTAL SA auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jon Rigby

Analysiertes Unternehmen: TOTAL SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 42,00

Kursziel alt: 40,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Total SA von 40,50 auf 42,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Grund der Kurszielanhebung für die Aktien globaler Ölproduzenten seien die gestiegenen Schätzungen für die kurzfristige Ölpreisentwicklung, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Seine längerfristigen Schätzungen für die Ölpreise habe er indes unverändert beibehalten. Das größte Aufwärtspotenzial sieht Rigby in den Aktien von Shell, BP und Eni./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2021 / 02:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2021 / 02:39 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.