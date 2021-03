JEFFERIES belässt Just Eat Takeaway.com auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Just Eat Takeaway.com

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 122

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Just Eat Takeaway.com von 12200 auf 12500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe im November eine positive These dafür aufgestellt, wenn Essenslieferdienste auch in die Lebensmittellieferung einsteigen, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Diskussion darüber gebe es aber Widerstand, je nach Land seien die Bedingungen unterschiedlich. Bevor das Thema bei Just Eat Takeaway ins Rollen kommt, habe der Lieferdienst aber noch an anderen Stellen zu kämpfen./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2021 / 01:28 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2021 / 01:28 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.