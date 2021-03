Unternehmensbörse Boomende Unternehmenspreise - Wie man die Chancen in der Krise optimal nutzt Gastautor: Seyit Binbir | 12.03.2021, 14:08 | 145 | 0 | 0 12.03.2021, 14:08 | Unternehmensbörsen, wie die von Grönig & Kollegen AG, richten sich unter anderem an Unternehmer, die einen vertrauensvollen Nachfolger suchen, an den sie ihr Unternehmen übergeben können. Foto: Vorstand Reiner Grönig - unternehmensboerse-abos.de 4 Unternehmensbörsen, wie die von Grönig & Kollegen AG, richten sich unter anderem an Unternehmer, die einen vertrauensvollen Nachfolger suchen, an den sie ihr Unternehmen übergeben können. Als Gründer und alleiniger Vorstand der 2010 gegründeten UnternehmensBörse Grönig & Kollegen AG ist der gelernte Bankbetriebswirt Herr Reiner Grönig mit seiner langjährigen Expertise der beste Ansprechpartner für deutsche KMU und Familienunternehmen in den Bereichen der Unternehmensbewertung sowie Unternehmenskäufe und -verkäufe. Ich hatte das Vergnügen Herrn Reiner Grönig als M&A-Experten zum Thema "Wie man die Chance der hohen Unternehmenspreise in der Krise optimal nutzt" zu befragen. Die COVID 19-Pandemie begleitet auch weiterhin unseren Alltag und richtet währenddessen großen Schaden bei der deutschen Industrie und Wirtschaft an. Welche Auswirkung haben diese Entwicklungen auf den hiesigen M&A-Markt? Die Pandemie hat selbstverständlich auch große Auswirkungen auf den deutschen M&A Markt. Ein Teil der Marktteilnehmer ist durch Umsatz- und Ertragseinbrüche derzeit nicht mehr in der Lage, zu akzeptablen Preisen ihre Unternehmen zu verkaufen. Dies ist sehr bitter für die betroffenen Inhaberfamilien. Ein Unternehmen stellt häufig das Lebenswerk des Unternehmers dar und dient gleichzeitig als Altersvorsorge. Für die betroffenen Unternehmer und deren Familien ist beides nun bedroht. Für die anderen Unternehmen, die relativ schadlos durch die Pandemie gekommen sind oder sogar zu den Gewinnern gehören, sind die Unternehmenspreise stabil bis gestiegen. Trotz der COVID 19-Pandemie gibt es aktuell ausreichend Kapital am Markt und durch den Wegfall einiger Marktteilnehmer, die ihre Unternehmen derzeit nicht verkaufen können, ist der Fokus der Investoren nun auf die derzeit stabilen Unternehmen gerichtet. Diese Unternehmen lassen sich ausgezeichnet zu guten Preisen verkaufen, was wir auch vermehrt bei unseren Mandanten erleben. Ab wann und unter welchen Umständen werden für mich als Unternehmer die Themen Unternehmensnachfolge, Unternehmenskauf und -verkauf generell relevant und welchen Vorteil kann mir eine frühzeitige Auseinandersetzung damit bieten? Prinzipiell ist die Unternehmensnachfolge ein fester Bestandteil eines jeden Unternehmenszyklus. Soll ein Unternehmen auch nach dem Ausscheiden des Unternehmers noch weiterexistieren, muss es sich von diesem emanzipieren. Hier gilt die Regel: Je früher desto besser. Dies gilt sowohl für den Unternehmer als auch für das Unternehmen. Seite 2 ► Seite 1 von 4



