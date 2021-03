Supplyframe gibt weitere DesignSense Kunden, Verbesserungen der Modelllieferung und verstärkte Benutzereinbindung bekannt

„Unsere DesignSense Lösungen stehen an erster Stelle, um Lieferanten und Komponentenzulieferern kontinuierliche Transparenz der aktiven Designzyklen, der Teileauswahl und der Käuferabsichten zu ermöglichen. Alles wird von der Einbindung von Endanwendern über das Design-to-Source Intelligence (DSI) Netzwerk erfasst“, sagte John Schirmer, Chief Revenue Officer, Digital Media and Ecommerce von Supplyframe. „Unsere neuen Kunden, erweiterten Kapazitäten und zunehmende Anmeldungen sind der Beweis dieses Aufschwungs.“

Supplyframe gab heute weitere Kunden für DesignSense, neue Kapazitäten für seinen Lieferservice des Component Search Engine Modells und ein signifikantes Wachstum beim Einbinden von Benutzern im Design bekannt. Dies stellt das wachsende Vertrauen der Elektronik-Wertschöpfungskette in Supplyframe als Motor der Designinnovation heraus.

Bourns, Inc., HARTING Technology Group, Micro Crystal AG und Sager Electronics stellten über die DesignSense Models Lösung insgesamt mehr als 16 Millionen neue Teile zur Verfügung. DesignSense Models kombiniert die Erstellung, das Hosting und die Syndizierung von Komponentenmodellen über das Supplyframe DSI Network, wobei technische Inhalte und eine verbesserte Einbindung der 8 Millionen starken, weltweiten Designergemeinde geboten werden.

Zudem gab Supplyframe die Verfügbarkeit von Quadcept als neu unterstütztes CAD-Designtool-Format bekannt. Die unterstützten Formate umfassen jetzt Altium, Eagle, KiCad, OrCad, Allegro, PADS, Zuken und DX Designer. Damit erhalten Designer digitale Objekte, die sich nativ und rasch in ihre Designumgebungen integrieren lassen.

Supplyframe hat auch fortgeschrittene Trust Check Messungen in die Lieferdienste seines Component Search Engine Modells implementiert, was zu einer 99 %igen Genauigkeit der Modelle führte. Im Zusammenhang mit diesen Innovationen meldete sich eine Rekordzahl neuer Benutzer aus dem Design für den Lieferdienst des Supplyframe Component Search Engine Modells an, wodurch monatlich mehr als 13.000 neu angemeldete Benutzer hinzukommen, die insgesamt zu einem jährlichen Anstieg der Downloads digitaler Objekte von 40 % beitrugen.

„Indem wir DesignSense Modelle verwenden, können unsere Elektronikkunden im Zuliefer- und Vertriebsbereich hochwertige PCB-Symbole, Fußabdrücke und 3D-Modelle anbieten, die den Designfluss der IT-Ingenieure sehr viel produktiver werden lassen“, sagte Alex MacDougall, Vice President bei DesignSense Solutions and Innovation. „Diese wertvollen technischen Inhalte werden ebenfalls über unser DSI-Netzwerk verbreitet, sodass Modelle und Transparenz weltweit in großem Umfang zur Verfügung stehen.“