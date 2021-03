Banken bündeln Zahldienste Paydirekt, Giropay und Kwitt

FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Die Banken und Sparkassen in Deutschland wollen ihre Online-Bezahlverfahren Paydirekt, Giropay und Kwitt unter der Marke Giropay verschmelzen. Damit würden die Dienste für Kunden und Händler harmonisiert, teilte der Banken-Dachverband Deutsche Kreditwirtschaft am Freitag in Berlin mit. Mit der Bündelung unter einer Marke stärke man das digitale Zahlangebot rund um das Girokonto. Perspektivisch solle auch die Girocard - die in Deutschland am meisten genutzte Debitkarte - integriert werden.

Die Kreditwirtschaft will Verbrauchern mit dem Angebot ermöglichen, an der Ladenkasse und im Internethandel zu bezahlen sowie Geld von Konto zu Konto zu senden - unabhängig davon, bei welcher Bank das Konto letztlich geführt wird. Damit wollen Banken und Sparkassen Alternativen zu US-Zahldiensten wie Paypal und Apple Pay schaffen.