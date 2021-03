LONDON (dpa-AFX) - Für die britische Regierung ist es ein herber Schlag, für Brexit-Gegner eine erwartbare Folge: Der britische Handel mit der EU ist im ersten Monat nach dem vollständigen EU-Austritt des Landes deutlich eingebrochen. Um 40,7 Prozent seien die Exporte in die Staatengemeinschaft im Januar im Vergleich zum Vormonat gesunken, teilte das Statistikamt ONS am Freitag in London mit. Die Importe brachen ebenfalls ein, um 28,8 Prozent. Das machte sich auch im Gesamtbild bemerkbar: Aus- und Einfuhren sanken demnach insgesamt um je rund ein Fünftel. Es handele sich um den größten monatlichen Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen im Januar 1997.

"Die Automobilhersteller auf der Insel werden überdenken, ob sich eine Produktion im Königreich, bisher auf den Export vor allem in die EU ausgerichtet, noch lohnt", sagte der Außenhandelsexperte Marc Lehnfeld vom bundeseigenen Unternehmen Germany Trade and Invest (GTAI) in London der Deutschen Presse-Agentur. "Häufen sich Standortentscheidungen in der Automobilproduktion gegen die Insel - wie zum Beispiel von Ineos Automotive oder Honda -, wird das auch den deutsch-britischen Handel belasten."

Beispiel Medizin- und Pharmaprodukte: Um deutlich mehr als die Hälfte gingen Ex- und Importe zurück. Hier sind auch viele Medikamente aus Deutschland betroffen. Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller (BAH) fordert Veränderungen, wenn es wieder flüssiger laufen soll. "Trotz des Brexit-Abkommens fehlen immer noch praxisgerechte Lösungen in einigen wichtigen Bereichen", sagte Elmar Kroth, Geschäftsführer Wissenschaft, der Deutschen Presse-Agentur. Nötig sei ein Abkommen über die gegenseitige Anerkennung behördlicher Maßnahmen.

"Der signifikante Einbruch der britischen Exporte in die EU liefert einen bedrohlichen Hinweis auf den Schaden, der dem Handel nach dem Brexit mit der EU durch die derzeitigen Grenzprobleme zugefügt wird", sagte Suren Thiru, Chefökonom des britischen Handelskammerverbandes (BCC). Das seien keinesfalls nur Umstellungsprobleme - vielmehr dürfte der Handel das britische Wirtschaftswachstum im gesamten ersten Quartal 2021 beeinträchtigen. Die Wirtschaftsleistung sank im Januar im Monatsvergleich um 2,9 Prozent, die Industrieproduktion lag im Jahresvergleich um 4,9 Prozent niedriger.