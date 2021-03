BERLIN (dpa-AFX) - Um genügend Lehrstellen zu schaffen, will die Bundesregierung die Ausbildungsprämie als Anreiz für bestimmte Betriebe verdoppeln. Dies solle für solche Unternehmen gelten, die die Zahl ihrer Ausbildungsplätze stabil halten oder sogar aufstocken, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Freitag in Berlin.

"Die Ausbildungsprämie war erfolgreicher als gedacht", sagte der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele. Ein erleichterter Zugang werde sich nochmals positiv auswirken, betonte er.