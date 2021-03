München / London UK und San Francisco US (ots) -



- Aufgrund einer 85%igen Reduktion von Hospitalisierungen oder Todesfällen

empfiehlt das unabhängige Datenüberwachungskomitee den vorzeitigen

Studienabbruch der Phase-3-Studie COMET-ICE

- Vir und GSK planen die sofortige Beantragung einer Notfallzulassung in den USA

und Zulassungen in anderen Ländern

- Weitere neue In-vitro-Studien zeigen, dass VIR-7831 seine Aktivität gegen die

wesentlichen zirkulierenden COVID-19-Virus-Varianten beibehält



Vir Biotechnology, Inc. (Nasdaq: VIR) und GlaxoSmithKline plc (LSE/NYSE: GSK)

gaben bekannt, dass ein unabhängiges Datenüberwachungskomitee (Independent Data

Monitoring Committee, IDMC) empfohlen hat, die Phase-3-Studie COMET-ICE

(COVID-19 Monoclonal antibody Efficacy Trial - Intent to Care Early) aufgrund

von Hinweisen auf eine deutliche Wirksamkeit zu beenden. In der COMET-ICE-Studie

wird VIR-7831 (GSK4182136) als Monotherapie zur frühen Behandlung von COVID-19

bei Erwachsenen mit hohem Risiko für Hospitalisierungen untersucht.







Patienten, die in die COMET-ICE-Studie aufgenommen wurden. Diese zeigte bei

Patienten, die VIR-7831 als Monotherapie im Vergleich zu Placebo erhielten, eine

85%ige (p=0,002) Reduktion von Hospitalisierungen oder Tod, dem primären

Endpunkt der Studie. VIR-7831 war im Allgemeinen gut verträglich. Da die Studie

noch läuft und die Patienten über 24 Wochen verblindet weiter beobachtet werden,

werden weitere Ergebnisse nach Abschluss der Studie veröffentlicht,

einschließlich epidemiologischer und virologischer Daten.



Basierend auf diesen Ergebnissen planen Vir und GSK, einen Antrag auf eine

Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) bei der US-amerikanischen

Food and Drug Administration (FDA) und Zulassungsanträge in anderen Ländern

einzureichen. Die Daten aus dieser Zulassungsstudie werden auch die Grundlage

für die Einreichung einer Biologics License Application (BLA) bei der FDA

bilden.



Die Unternehmen gaben auch die Ergebnisse einer neuen Studie bekannt, die bei

bioRxiv eingereicht wurde und deren Online-Publikation noch aussteht. Darin wird

gezeigt, dass VIR-7831 auf der Grundlage von In-vitro-Daten aus

pseudotypisierten Virustests auch gegen die aktuell zirkulierenden Varianten

aktiv ist, darunter die britischen, südafrikanischen und brasilianischen

Varianten. Im Gegensatz zu anderen monoklonalen Antikörpern bindet VIR-7831 an

ein hoch konserviertes Epitop des Spike-Proteins, was die Resistenzentwicklung

erschweren könnte.



Zusätzlich zu COMET-ICE umfasst das vollständige klinische Entwicklungsprogramm



