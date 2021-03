LONDON und NEW YORK, 12. März 2021 /PRNewswire/ -- Humas exponentielles Wachstum in den Bereichen Gesundheitswesen und Lifescience in ganz Europa ist von der Financial Times gewürdigt worden. Huma ist mit vier nationalen Verträgen für seine digitale „Hospital at Home"-Lösung („Krankenhäuser im eigenen Zuhause") in Deutschland, England, Wales und den Vereinigten Arabischen Emiraten führend in der Expansion des Gesundheitswesens und der Biowissenschaften.

Außerdem wurde Huma auf Platz 23 der am schnellsten wachsenden Unternehmen von 1.000 in allen Sektoren in Europa[1] gewählt. Das in London ansässige Start-up bietet eine modulare Fernüberwachungsplattform für den Betrieb digitaler „Krankenhäuser im eigenen Zuhause". Diese Technologie unterstützt auch Forschungsarbeit in den USA und Europa, einschließlich einiger der weltweit größten dezentralen klinischen Studien zu Krankheiten, die von Vorhofflimmern über Diabetes bis hin zu Covid-19 reichen.