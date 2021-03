Mavenir erweitert sein KI- und Analytics-Portfolio zur Unterstützung der Optimierung, Automatisierung und Sicherheit von Mobilfunknetzen

1)

Netzwerk-Automatisierung: Der RAN Intelligent Controller (RIC) und die Network Data Analytics Function (NWDAF) von Mavenir folgen den von der O-RAN Alliance und 3GPP eingeführten Spezifikationen und bilden das Herzstück der Vision einer Netzautomatisierung. Mit dem RIC und der NWDAF kann sich das Netzwerk dynamisch an die Traffic-Bedingungen anpassen. Dabei kommen Algorithmen und Anwendungen auf Basis von Machine Learning (ML) zum Einsatz, die in jedem Netzwerk in einer Multi-Anbieter-Umgebung eingesetzt werden können. Mavenirs containerisierte RIC- und NWDAF-Produktfunktionen umfassen: