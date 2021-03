SKANDAL!! Haft durch GEZ: Jetzt helfen! Gastautor: Heiko Schrang | 12.03.2021, 14:37 | 81 | 0 | 0 12.03.2021, 14:37 | In einer Zeit, in der Mörder und Vergewaltiger aufgrund der starken Belastung des Justizsystems keine Prozesse bekommen, werden GEZ-Verweigerer trotzdem erbarmungslos gejagt. In einer Zeit, in der Mörder und Vergewaltiger aufgrund der starken Belastung des Justizsystems keine Prozesse bekommen, werden GEZ-Verweigerer trotzdem erbarmungslos gejagt. In einer Zeit, in der Mörder und Vergewaltiger aufgrund der starken Belastung des Justizsystems keine Prozesse bekommen, werden GEZ-Verweigerer trotzdem erbarmungslos gejagt. Der GEZ-Verweigerer Georg Thiel sitzt aktuell sogar in Erzwingungshaft – ein riesiger Skandal, über den nirgendwo von den Staatsmedien berichtet wird. Wie ihr ihm helfen könnt und solltet, erfahrt ihr in diesem Video mit Olaf Kretschmann von Rundfunk-frei! Unbedingt teilen und verbreiten, damit der Mann möglichst schnell aus der Haft entlassen wird!! erkennen – erwachen – verändern Euer Heiko Schrang Helft auch Ihr, die journalistische Unabhängigkeit von SchrangTV, sowie den kostenlosen Newsletter langfristig zu sichern: Hier unterstützen



