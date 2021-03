MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - An der Börse präsentiert sich Alphabet derzeit in Topform - außerhalb der Aktienmärkte aber leidet der Google-Mutterkonzern unter Liebesentzug. Im Streit um das inzwischen beschlossene australische Mediengesetz hat das Unternehmen augenscheinlich klein beigegeben und sich unter anderem mit Rupert Murdochs News Corp auf Zahlungen geeinigt. Zuvor hatte Google noch gedroht, seine Suchmaschine in Australien abzuschalten, sollte das Gesetz verabschiedet werden. Wie es sonst so um das Unternehmen steht, was die Aktie bewegt und die Analysten dazu sagen:

Zweifelsohne, das neue australische Mediengesetz ist ein Novum: Es verpflichtet Plattformbetreiber, Verlage an Werbeeinnahmen zu beteiligen, die sie in Verbindung mit der Verbreitung journalistischer Verlagsinhalte generieren.

Auch in Europa verfolgt man die Auseinandersetzung zwischen Regierung und Konzernen aufmerksam: Unter dem Eindruck des Streits in Australien schlossen europäische Verleger eine ungewöhnliche Allianz mit Google-Konkurrent Microsoft . Sie wollen dafür kämpfen, dass sich Europa und Deutschland ein Beispiel an Australien nehmen. Es geht um einen Schiedsgericht-Mechanismus zwischen Verlagen und Plattformen bei strittigen Zahlungen für Verlagsinhalte im Netz. Dieser soll langwierige Prozesse und Hängepartie vermeiden.

In der EU war Alphabet in der Vergangenheit vor allem wegen Wettbewerbsverstößen von der zuständigen EU-Kommissarin Margarete Vestager kritisiert und mit Strafen belegt worden, doch auch im Heimatland USA wird der Ton schärfer. Insgesamt 38 Bundesstaaten hatten Mitte Dezember eine Klage wegen einer angeblichen illegalen Monopolstellung des Unternehmens in New York eingereicht. Google wird vorgeworfen, den Wettbewerb bei der Websuche und im Geschäft mit digitaler Werbung zu behindern.

Dies war bereits die dritte US-Kartellrechtsklage gegen die Tochter des Alphabet -Konzerns innerhalb weniger Monate. Auch der hausinterne Widerstand dürfte dem Vorstand wenig gefallen: Mitarbeiter von Google und Alphabet schlossen sich Anfang Januar zu einer Gewerkschaft zusammen. Die Alphabet Workers Union vertrete über 200 Beschäftigte in den USA, teilte die Organisation mit. Dies ist zwar nur ein Bruchteil der 130 000 Beschäftigten von Alphabet, jedoch ist die Existenz einer Gewerkschaft in der gewerkschaftsfernen US-Tech-Branche überhaupt schon ein Kuriosum.