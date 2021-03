Neues von der The Grounds Real Estate Development AG: Das Immobilien-Unternehmen meldet den Zukauf von Wohnanlagen mit 38 Wohnungen und insgesamt rund 2.066 Quadratmetern vermietbarer Fläche nahe der Stadt Eberswalde, die nordöstlich von Berlin liegt. Die Wohnanlagen seien in den Jahren 1974 bis 1984 errichtet worden, so das Berliner Unternehmen am Freitag. Zum Kaufpreis macht The Grounds keine Angaben.„Die Neuerwerbung ist ...