Der Schmierstoffkonzern Fuchs Petrolub baut seine Aktivitäten in Afrika mit einem neuen Joint Venture in Ägypten aus. „Ägypten ist gemessen am BIP eine der drei größten Volkswirtschaften in Afrika und einer der am stärksten industrialisierten Märkte auf dem Kontinent", so das Mannheimer Unternehmen am Freitag. Die Hauptgeschäftsstelle und ein Zentrallager der neuen Gesellschaft, die unter dem Namen Fuchs Egypt Lubricants ...

