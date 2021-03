Im Zuge der Übernahmeofferte durch die Pierer Industrie AG wird die SHW AG die Notierung ihrer Aktie an der Münchener Börse einstellen lassen. Dort ist der Anteilschein im Handelssegment m:access notiert. Einem Antrag auf Widerruf der Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr der Börse München sei mittlerweile stattgegeben worden, so das Unternehmen.„Die Einbeziehung der Aktien in den m:access endet mit Ablauf des 31. März ...