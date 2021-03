DEUTSCHE BANK belässt DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK

Analyst: Robert Grindle

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 22,50

Kursziel alt: 22,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Die Investitionen in die Mobilfunktochter T-Mobile US würden schon bald belohnt mit der Aussicht auf deutliche Kapitalrückflüsse, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei verwies er unter andrem auf die von T-Mobile US angekündigten und bis zu 60 Milliarden US-Dollar schweren Aktienrückkäufe zwischen 2023 und 2025./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2021 / 07:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.