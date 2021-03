RIB Software kündigt Dividende an

Aktionäre der RIB Software AG, die zu mehr als 87 Prozent zu Schneider Electric gehört, sollen für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende erhalten: Die Stuttgarter kündigen je RIB Software Aktie eine Dividende von 0,98 Euro an, was einer Ausschüttung von insgesamt 51 Millionen Euro entspreche, so das Unternehmen am Freitag.Gegenüber der Dividendenzahlung von 0,12 Euro für das Geschäftsjahr 2019 und auch früheren ...