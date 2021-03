EU besorgt über Reform von Hongkongs Wahlsystem

Die EU werde im Licht der jüngsten Entscheidung weitere Maßnahmen erwägen und die Situation in Hongkong als Teil der Beziehungen mit China mit erhöhter Aufmerksamkeit verfolgen, heißt es in dem Statement vom Donnerstagabend. Bereits im vergangenen Sommer hatten sich die EU-Staaten auf ein Maßnahmenpaket verständigt, das unter anderem eine weitere Einschränkung von Exporten vorsieht, die zur Niederschlagung von Protesten oder zur Überwachung von Kommunikation genutzt werden können.

Zugleich bestätigte ein am Freitag veröffentlichter Bericht der EU-Kommission, dass sich die Situation in Hongkong im vergangenen Jahr deutlich verschlechtert hat. "Im Laufe des Jahres 2020 wurden wir Zeugen einer alarmierenden Verschlechterung der politischen Lage in Hongkong", sagte Borrell. Das Nationale Sicherheitsgesetz werde genutzt, "um gegen prodemokratische Kräfte vorzugehen, abweichende Meinungen zu unterdrücken und Grundfreiheiten auszuhöhlen". Diese Entwicklung habe an Tempo zugenommen. "China untergräbt ganz bewusst den Grundsatz "Ein Land, zwei Systeme" und verstößt damit gegen seine internationalen Verpflichtungen und das Hongkonger Grundgesetz." Die Änderung des Wahlsystems sei ein weiterer Schritt in diese Richtung.

Der chinesische Volkskongress hatte die Wahlreform am Donnerstag bei seiner Jahrestagung fast einstimmig angenommen. Nach dem Beschluss wird das Komitee zur Wahl des Hongkonger Regierungschefs von bisher 1200 auf 1500 Mitglieder vergrößert. Bei der Auswahl der Mitglieder wird das ohnehin dominante Pro-Peking-Lager noch mehr an Einfluss gewinnen, während die Oppositionskräfte zurückgedrängt werden./wim/DP/jha