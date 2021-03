WOLFSBURG - Die weltweiten Verkäufe des Volkswagen -Konzerns haben im Februar wieder deutlich zugelegt - auf dem Heimatmarkt Westeuropa sieht es nach den Corona-Einbrüchen aber nach wie vor düster aus. Vor allem dank sehr starker Zuwächse in China stand verglichen mit dem Vorjahresmonat ein Auslieferungsplus von 19,3 Prozent auf knapp 652 000 Fahrzeuge in der Gesamtstatistik, wie aus am Freitag vorgelegten Zahlen hervorgeht.

TOKYO - Die Autoindustrie wird nach Einschätzung des japanischen Chip-Herstellers Renesas noch länger mit einem weltweit knappen Halbleiterangebot kämpfen müssen. Der Nachschub werde in der ersten Jahreshälfte begrenzt bleiben, und aktuell deute alles darauf hin, dass sich diese Situation auch bis in das zweite Halbjahr hinein fortsetzen dürfte, sagte Firmenchef Hidetoshi Shibata gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag.

ROUNDUP: Renault verkauft Daimler-Aktienpaket und will Schulden senken

PARIS/STUTTGART - Der kriselnde französische Autobauer Renault hat den zuletzt guten Lauf der Daimler -Aktien genutzt und seinen restlichen Anteil am Konzern verkauft. Die Franzosen sind ihren Anteil von rund 1,54 Prozent des Aktienkapitals des Dax -Konzerns für 69,50 Euro je Aktie losgeworden, wie Renault an Freitag in Paris mitteilte. Bei verkauften gut 16,4 Millionen Daimler-Aktien hat der Autobauer damit 1,14 Milliarden Euro eingenommen.

ROUNDUP: Deutsche Bank schüttet wieder mehr Boni aus - Vorstand steckt zurück

FRANKFURT - Die Deutsche Bank schüttet nach ihrem ersten Nettogewinn seit 2014 wieder mehr Boni aus. Die variable Vergütung für die Beschäftigten steigt um 29 Prozent auf insgesamt 1,9 Milliarden Euro, wie der Frankfurter Dax-Konzern am Freitag bei der Veröffentlichung seines Geschäftsberichts mitteilte. Der Vorstand will mit Blick auf die gesamtwirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie allerdings ein Zeichen setzen: Das Führungsteam verzichtet den Angaben zufolge auf ein Zwölftel seiner Jahresvergütung.

Daimler ruft in China rund 2,6 Millionen Mercedes-Fahrzeuge zurück

STUTTGART - Nach dem Rückruf in den USA bessert Daimler nun auch in China eine Vielzahl von Mercedes-Benz-Fahrzeugen wegen eines möglichen Problems mit dem automatischen Notrufsystem nach. Betroffen sind rund 2,6 Millionen Autos quer durch die Modellpalette, wie aus einer Mitteilung der Behörden vom Freitag hervorgeht. Daimler bestätigte den Rückruf, ohne Zahlen zu nennen.