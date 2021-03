Wien (ots) - Mit basics by PALMERS begeben sich zwei starke Partner auf

gemeinsame Modereise



Angenehm weiche Naturfaser-Baumwolle, ultraleichte Microfaser, feinste Spitze

und sommerliche Bademoden-Must-haves - damit macht die neue Exklusivmarke basics

by PALMERS ab sofort in rund 100 heimischen INTERSPAR-, Maximarkt und EUROSPAR

Filialen auf sich aufmerksam. Im Fokus der ersten gemeinsamen Kollektion der

beiden heimischen Unternehmen stehen dabei jene Materialien, Schnitte und

Passformen, die die Österreicherinnen am liebsten tragen. "Mit basics by PALMERS

haben wir eine Wäschelinie entwickelt, die sich wie eine zweite Haut anfühlt und

die Trägerinnen mit zeitlosen und doch modernen Must-Haves durch den Alltag

begleitet", erklärt Ralph Hofmann, Director Marketing & Sales bei PALMERS. "Die

neue Kollektion ist eine besondere Zusammenarbeit - jedes Unternehmen hat seine

Expertise eingebracht: PALMERS bei Material, Schnitten und Qualität, INTERSPAR

bei Vertrieb und Warenpräsentation im Markt. Gemeinsam ist damit ein

Leuchtturm-Projekt für unser INTERSPAR-Textilsortiment entstanden", so INTERSPAR

Österreich-Geschäftsführer Johannes Holzleitner.



'Cotton', 'Micro' und 'Lace': Der Name ist Programm







all ihrer Vielfalt. Sie besteht aus drei Wäscheserien und Swimwear-Produkten,

die ab EUR 19,99 und in den Größen S bis XL erhältlich sind", fasst Eva

Renk-Klenkhart, Head of Product bei PALMERS, zusammen. Benannt sind die

verschiedenen Serien nach den beliebtesten Stoffen. Und so besteht etwa die

Serie "Cotton" aus pflegeleichter Naturfaser-Baumwolle, die sich durch ihr

angenehmes Tragegefühl auszeichnet. Die Softbras, Bustiers und Multipack-

Minislips sind in den klassischen Farben Rose, Weiß und Schwarz erhältlich und

dürfen somit in keiner gut sortierten Unterwäschelade fehlen. Die Serie "Micro"

wiederum umfasst einen Spacer BH mit einer ultraleichten 3D-Schale für die

perfekte Passform bis zu Cup-Größe D sowie einen Minislip im Doppel-Pack in den

Farben Weiß, Skin und Schwarz. Die dritte basics by PALMERS-Serie, die künftig

bei INTERSPAR zu finden ist, nennt sich "Lace". Und auch hier ist der Name

Programm, wie PALMERS-Head of Product Eva Renk-Klenkhart erläutert: "Besonders

feine, elastische Spitze ziert und umspielt die weiblichen Kurven mit eleganten

Schnitten und den Farben Weiß, Schwarz und Mauve. Zu den Key Pieces der Serie

zählen perfekt sitzende BHs - sowohl mit, als auch ohne Bügel - sowie sinnliche Seite 2 ► Seite 1 von 3



