DEUTSCHE BANK belässt GENERALI SPA auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Generali auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der italienische Versicherer habe ein sehr starkes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter anderem habe auch der Dividendenvorschlag über den Erwartungen gelegen./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2021 / 07:16 / GMT