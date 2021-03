DEUTSCHE BANK belässt LANXESS AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Lanxess nach detaillierten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Ein gutes viertes Quartal habe am Ende eines insgesamt widerstandskräftigen Geschäftsjahres gestanden, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den Ausblick des Spezialchemiekonzerns nannte er "konservativ"./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2021 / 07:16 / GMT