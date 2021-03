Es müssen nicht immer Bitcoin sein: Mit Futures, ETFs und Fonds können Anleger ebenfalls vom Krypto-Boom profitieren. Nun bringt auch die US-Großbank JPMorgan ein Krypto-Produkt auf den Markt.

In den vergangenen Wochen und Monaten haben eine Reihe prominenter Unternehmen mit Bitcoin-Investments für Aufsehen in der Krypto-Szene gesorgt – allen voran Tesla, das Bitcoin für 1,5 Milliarden US-Dollar gekauft hatte. Auch der Zahlungsdienstleister Square und der Softwarekonzern MicroStrategy sind in Bitcoin investiert.

Anleger müssen also nicht mehr an einer Krypto-Börse selbst Bitcoin handeln, um vom aktuellen Boom zu profitieren. Aktien, Fonds und ETFs machen ein Investment in Bitcoin und Co. auch ohne eigenes Wallet möglich. Für Experten ein wichtiger Schritt, um Kryptowährungen aus der Nische in den Mainstream für Anleger zu holen.