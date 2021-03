"Success in Berlin" mit "Raumstation & Friends" / TV Berlin und BürgschaftsBank Berlin präsentieren außergewöhnliche Tischlerei (FOTO)

Berlin (ots) - Schon der Name der jungen Berliner Tischlerei ist ungewöhnlich:

"Raumstation & Friends". Dass er auch leicht zu merken ist, wird sich auszahlen.

Denn in Zukunft wird "Raumstation & Friends" nicht nur in Berlin auftreten. Wie

das Unternehmen ganz Deutschland erobern will, zeigt eine Dokumentation im

Hauptstadtsender TV Berlin in der Reihe "Success in Berlin - Das Magazin der

Bürgschaftsbank" (Samstag, 13. März 2021, 18:15 Uhr).



Die Erfolgsgeschichte beginnt in Hessen, wo Simon Meinberg mit nur 19 Jahren die

Tischlermeisterprüfung ablegt, als jüngster des Landes. Mit dem Zertifikat geht

er nach Berlin, um Architektur zu studieren - und schnell einzusehen, "dass ich

eigentlich der Mann fürs Praktische bin". Er kehrt der Universität den Rücken,

sammelt Erfahrungen in Betrieben und gründet eine eigene Tischlerei. Die

Unternehmensnachfolge in einem Hinterhof in Berlin-Kreuzberg, der Kredit seiner

Sparkasse und die Bürgschaft der BürgschaftsBank Berlin (BBB) machen's möglich.

Meinberg ist mit 24 Jahren Unternehmer mit mehr als zwanzig Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern - und mit vielen Plänen und Visionen.







Meinberg. "Da fehlt Innovation." Mit Digitalisierung und Robotik sieht er im

Handwerk spannendes Potenzial für die Zukunft. Die Qualität der Produkte und

sein überzeugendes Auftreten sorgen von Anfang an für namhafte Referenzen, die

immer weitere Türen öffnen.



Die typischen Kunden von "Raumstation & Friends" - unter ihnen prominente Namen

-seien bereit, Geld in schöne Dinge zu investieren, erzählt der junge Inhaber

und Geschäftsführer. Das können Holztreppen, Schränke oder Betten sein, aber

spezialisiert hat sich das Unternehmen auf hochwertige Küchen. "Die Küche ist

Mittelpunkt des Wohnraums, des Geschehens, ja des Lebens. Und um die Qualität

unserer Küchen flächendeckend zeigen zu können, wollen wir über Berlin hinaus

Verkaufsstandorte in verschiedenen Städten aufbauen und unsere Leistungen

anbieten." Meinberg will jedoch nicht nur investieren und aufbauen, sondern die

erreichte Größe halten, sichere Arbeitsplätze schaffen und möglichst auch

erneuerbare Energien einbinden.



Im Film "Raumstation & Friends" der Serie "Success in Berlin - Das Magazin der

Bürgschaftsbank" erläutern einige Mitarbeiter:innen mit Begeisterung ihre

handfeste Tätigkeit. Der Tischler Maximilian Zentsch, der auch Produktdesign

studiert hat; die Tischlerin Kristina Peter, die dank ihrer Zusatzausbildung als

CNC Fachkraft die großen Maschinen nach den Vorstellungen der Planer:innen

die großen Maschinen nach den Vorstellungen der Planer:innen
programmiert; der Werkstattleiter Mirko Tetzner, der die Aufträge koordiniert



