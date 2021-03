ThomasLloyd annonce la nomination de son Chief People Officer et nouveau membre du conseil d'administration - portant le quota de femmes à 50% (FOTO)

Zurich (ots) - ThomasLloyd, l'un des principaux spécialistes mondiaux

d'investissements à impact et de financements climatiques, a annoncé aujourd'hui

la promotion de Miriam Plater en tant que Chief People Officer et membre du

conseil d'administration du groupe ThomasLloyd ("le conseil").



La nomination de Mme Plater comme membre du conseil fait suite à la nomination

de Vivienne Maclachlan, directrice financière, au conseil d'administration en

2020, ce qui porte le quota de femmes au sein du conseil à 50 %.





Chez ThomasLloyd, Miriam est chargée de diriger et de développer les capacitésde l'entreprise en matière de ressources humaines, notamment l'acquisition et ledéveloppement des talents, la récompense et la reconnaissance, l'apprentissageet le développement et l'engagement des employés. Miriam est égalementresponsable du programme de diversité et d'inclusion de l'entreprise, qui vise àcréer un environnement de travail équitable et inclusif, où une culture deconfiance, de défi et de sincérité est entretenue.Miriam a rejoint ThomasLloyd en 2018, apportant avec elle plus de 25 ansd'expérience internationale dans le domaine des ressources humaines et desaffaires, où elle a construit et encouragé une culture inclusive, permettant àdes équipes très performantes d'être compétitives. Elle a fait ses preuves danstous les aspects de la gestion des ressources humaines au niveau mondial, del'organisation à la conduite du changement et a aidé des entreprises à passer dustatut d'opérateurs de niche à celui de grands acteurs mondiaux.Au cours de son mandat chez ThomasLloyd, Miriam a soutenu l'équipe de directiondans le cadre de diverses initiatives de transformation visant à garantir quel'entreprise puisse réaliser ses ambitions de croissance à long terme, à savoirdevenir une marque mondialement reconnue et synonyme d'être l'un des principauxinvestisseurs d'impact et fournisseurs spécialisés de solutions de financementclimatique.T.U. Michael Sieg, Chairman and Group CEO déclare : " Les femmes sont encorelargement sous-représentées dans les conseils d'administration des entreprises,tant au niveau mondial qu'en Suisse, et les progrès pour changer cette tendancerestent lents. En tant qu'investisseurs à impact, nous nous imposons les mêmesnormes élevées que pour les investissements dans des actifs réels durables. ChezThomasLloyd, nous pensons qu'il est de notre responsabilité de soutenir et dedéfendre les progrès dans ce domaine et je suis ravie d'accueillir Miriam au