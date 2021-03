München (ots) - Moderation: Frank Plasberg



Das Thema: Wahlen in Zeiten von Corona - wem vertrauen die Bürger?



Die Gäste:



Annalena Baerbock (B'90/Grüne, Bundesvorsitzende)



Paul Ziemiak (CDU-Generalsekretär)





Kevin Kühnert (SPD, stellv. Parteivorsitzender)Bettina Gaus (politische Korrespondentin der "taz")Robin Alexander (stellvertretender Chefredakteur von "Welt" und "Welt amSonntag"; Berichterstatter der "Welt"-Gruppe für das Kanzleramt)Zwei Landtagswahlen, eine Frage: Wie stark geht die CDU in die Ära nach AngelaMerkel? Wem vertrauen die Menschen in der Corona-Krise, wer wird abgestraft? Undzeigt sich ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl: Jetzt ist alles möglich,sogar ein Machtwechsel?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über dieaktuelle Internet-Seite ( http://www.hart-aber-fair.de ) ihre Meinung und Fragenan die Redaktion übermitteln. Die User können über http://www.hartaberfair.dewährend der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immererreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax: 0800/5678-679, E-Mail:hart-aber-fair@wdr.de .