Thales ergänzt das Wearables-Programm Wear 'N' Pay der Axis Bank um kontaktlose Zahlungsfunktionalitäten

Thales, das weltweit führende Unternehmen im Bereich der digitalen Sicherheit, leistet Pionierarbeit, um praktische und sichere kontaktlose Zahlungsfähigkeit in den Markt der Wearables zu bringen. Die Technologien des Unternehmens befähigen heute die am Körper tragbaren Geräte der Axis Bank als elegante und sichere kontaktlose Zahlungsmöglichkeit. Der Formfaktor des neuen Chips der Axis Bank nutzt die holistische Zahlungslösung von Tappy Technologies, um die Reichweite der Kunden durch innovative Kaufmethoden auszudehnen.

photo credit @ AXIS Bank

Die kontaktlosen Zahlungsgeräte sind angenehm zu tragen und fügen sich nahtlos und ohne zu stören in den Alltag des Nutzers ein. Thales hat die Technologie einer kontaktlosen Zahlungskarte in ein winziges Bauteil mit sicherer Zahlungstechnologie - Thales Gemalto FlexiTag - komprimiert, das sich unsichtbar in ein enormes Sortiment von tragbaren Geräten aller Formen und Größenordnungen integrieren lässt. Die Kunden der Axis Bank können somit Zahlungsarmbänder sowie Schlüsselringe oder -schlaufen benutzen, um schnelle kontaktlose Transaktionen zu verarbeiten, ohne ihre Geldbörse aus der Tasche zu nehmen.

Das tragbare Gerät ist direkt mit dem Bankkonto der Kunden verbunden und funktioniert wie eine Debitkarte. Damit können Käufe bei jedem Händler getätigt werden, der kontaktlose Transaktionen akzeptiert. Um die Zugänglichkeit weiter zu erleichtern, können die Wearables von Axis mittels Telefonbanking oder in den Filialen der Axis Bank erworben werden.

Sanjeev Moghe, EVP und Head-Cards & Payments, Axis Bank, sagte dazu: „Angesichts der zunehmenden Zahl von Nutzern digitaler Zahlungsmethoden besteht hier in unseren Augen eine gewaltige Chance für kontaktlose Zahlungen, die in bzw. nach der Pandemie-Situation und mit der Notwendigkeit des Abstandhaltens noch weiter steigen wird. Kontaktlose Zahlungen sind die Zukunft der Zahlungsbranche in Indien. Um diesen Markt anzuzapfen, bietet unser Wear ‘N’ Pay-Programm praktische kontaktlose Zahlungen zu einem erschwinglichen Preis und eine sichere Zahlungsmethode für unterwegs. Diese Geräte sehen nicht nur modisch aus, sondern sie sind auch so konzipiert, dass sie einfach zu einem Teil unseres Alltags werden und die Akzeptanz bargeldloser Zahlungen für den täglichen Bedarf steigern. Wir sind davon überzeugt, dass das Wear ‘N’ Pay-Programm ein attraktives Wertangebot an unsere Kunden darstellt.“