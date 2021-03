MEXACARE GmbH erhält als erster und einziger deutscher Hersteller die volle CE-Zertifizierung für den COVID-19 Antikörper Heim-Test

Heidelberg (ots) - MEXACARE hat als erstes deutsches Diagnostika-Unternehmen die

volle CE-Zertifizierung für den MEXACARE IgG/IgM Antikörper Heim-Test von der

benannten Stelle (CE 0483) erhalten.



Nachdem MEXACARE die notwendige technische Dokumentation und Laien-Studien für

ein volles Zulassungsverfahren für den MEXACARE Antikörper Heim-Test schon im

April 2020 eingereicht hatte, kam nun die erste Freigabe für einen COVID-19

Antikörper Heim-Test.





" Wir hatten sofort, nachdem wir Anfang 2020 erkannt hatten, welche Problemesich im Ausland aufgrund des neuen Corona-Virus zeigten, mit der Entwicklungeines Heim-Tests begonnen und den professionellen Test (im Gegensatz zu anderenFirmen) mit über 2.000 Patienten evaluiert, um zu belegen, dass wir eine äußerthohe Sensitivität haben und keine Kreuzreaktionen zu anderen COVID-Stämmenbestehen ", so Knut Butzinger, Vorstand des Unternehmens.Zu diesem Zeitpunkt gab es weltweit noch keine Antigen-Tests für COVID-19.Mit dieser erfolgreichen EU-Zertifizierung belegt die MEXACARE GmbH ihrenAnspruch als führender zertifizierter deutscher Hersteller von Schnelltests undso konnte das Unternehmen sehr hohe Wachstumsraten verzeichnen." Nach Aussage der benannten Stelle waren wir somit der erste und einzigezertifizierte Diagnostika-Hersteller der ein volles Konformitätsverfahreneingereicht und eine volle Zulassung für einen COVID-19 Heim-Test erreicht hat.Dass es dann aufgrund der dann erteilten Corona-Abgabeverordnung anscheinend mitdiesem normalen Zulassungsverfahren für eine europaweit geltendeCE-Zertifizierung zu Verzögerungen kam ist schade ", so Lutz Rothe,Geschäftsführer der MEXACARE.Mit dieser wichtigen vollen CE-Zertifizierung kann der Antikörper Heim-Testeuropaweit - ohne Umgehung einer nationalen Abgabeverordnung - in den Verkehrgebracht werden. Der COVID-19 Antikörper Heim-Test hat wichtige Vorteile undergänzt den Antigen-Test unausweichlich.Der europaweit CE zertifizierte MEXACARE Antikörper Heim-Test liefert u. a.wichtige Informationen zum Status des Infektionsverlauf und der bestehendenImmunität.Leider wurde der Antikörper Heim-Test immer noch nicht in die nationaleCorona-Abgabeverordnung aufgenommen - das soll sich bald ändern.Das Unternehmen ist daher in Kontakt mit Politik und Behörden, wie auch demBundesministerium für Gesundheit (BMG), um diesen wichtigen Test auch inDeutschland in den Verkehr zu bringen.Als Bluttest ist der Antikörper Heim-Test so einfach wie einDiabetes-Schnelltest durchzuführen, dieser schließt die Fehlerquellen beim